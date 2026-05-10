ファンによる意図的な妨害行為により、サンダー・ファン・デル・エイクはエールディヴィジの試合を中止した。

日曜のNACブレダ対SCヘーレンフェーン戦は、ホームファンがピッチに花火を投げ込み、62分に一時中断。NACが1－0でリードしていた。試合は再開され、NACが2－0とした。 82分には再び花火が投げ込まれ、試合は完全に中止となった。

試合前から雰囲気は最悪で、サポーターはカール・ホーフケンス監督への抗議横断幕を掲げた。ピーター・マース技術ディレクターも批判の対象となり、シーズン前半にはピエール・ファン・ホイドンクも抗議を受けていた。ファン・ホイドンクは今週正式に退団した。

試合前、一部サポーターがクラブの現状に抗議し、故意に試合を妨害するとの噂もあった。火炎瓶や花火が投げ込まれ、その懸念は現実となった。スタンドからは「恥を知れ」との怒号が飛んだ。

審判は警備と協議し、選手たちは一時ピッチ脇へ。試合は再開されたが、KNVB規定により再トラブルがあれば即中止となる。一部サポーターが再び中断させる恐れがあると懸念された。

スポーツ面では、NACは残留の可能性を残すために勝利が絶対条件だった。だが、たとえ勝っても他会場の結果次第では降格回避は難しい状況だ。

前半、NACはキャプテン・ボイ・ケンパーの鮮やかなシュートで先制。ヘーレンフェーンも同点機を作ったが、GKダニエル・ビエリカが阻止した。

その後、試合は一度中断。再開直後にケンパーのPKで2-0とした。82分にはブレダのサポーターが再び花火を投げ込み、ファン・デル・エイク監督は試合を完全に中止した。

この時点で、FCヴォレンダムがエクセルシオールと1-1で引き分けたため、NACの降格はすでに決定していた。



