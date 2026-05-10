ファンによる意図的な妨害行為で、ヴァン・デル・エイク主審がエールディヴィジの試合を中断した。

日曜のNACブレダ対SCヘーレンフェーン戦は、62分、ホームサポーターがピッチに花火を投げ込み、1－0の場面で一時中断された。

試合前から雰囲気は最悪で、サポーターはカール・ホーフケンス監督への抗議として「ホーフケンス・アウト」と書かれた横断幕を掲げた。ピーター・マース技術ディレクターも批判の対象となり、今シーズン前半にはピエール・ファン・ホイドンクも抗議を受けていた。ファン・ホイドンクは今週正式に退任した。

試合前、一部サポーターがクラブの現状に抗議し、故意に試合を妨害するとの噂もあった。その懸念は、複数の火炎瓶と花火がピッチに投げ込まれたことで現実となった。他のスタンドからは「恥を知れ」との怒号が飛んだ。

審判は警備と協議し、選手たちは一時退避。試合は再開されたが、KNVB規定により再トラブルがあれば即中止となる。一部サポーターは再中断も辞さない構えだ。

スポーツ面では、NACは残留の可能性を残すために勝利が絶対条件だった。だが、たとえ勝っても他会場の結果次第では降格は避けられない。

NACは前半、主将ボイ・ケンパーの鮮やかなゴールで先制。DFケンパーは力強いシュートをゴール上隅に突き刺した。その後、ヘーレンフェーンも同点機を掴んだが、GKダニエル・ビエリカがチームを守った。







