数千人ものサポーターやファンによって開始された署名活動が、リオネル・メッシが2020年に受賞した「アストゥリアス皇太子賞」スポーツ部門に再び注目を集めている。アルゼンチン人スターの最近の言動や振る舞いがファンの怒りを買っているのだ。

スペインのネットワーク「オンダ・セロ」が伝えたところによると、メッシの言動が一部のサポーターを動かし、この権威ある賞が重んじる模範的行動やスポーツマンシップ、フェアプレーの価値観に反しているとして、彼から賞を剥奪するよう求める声が上がっている。メッシはかつて、その心を打つスポーツ人生と、新型コロナウイルスのパンデミック期に被害を受けた層を支援するためバルセロナが立ち上げた取り組み「Together at Home（一緒に家で）」への参加をたたえられ、この賞を受賞していた。

この大衆的な運動が起きたのは、メッシほどの選手から正式に賞を取り上げることがどこまで可能なのかという疑問が、スポーツ界で取り沙汰されている折のことだ。メッシはその後さらにバロンドールを獲得し、通算8個として史上最多受賞の選手となっている。

しかし、「アストゥリアス皇太子」財団の規定を法的に分析すると、事は要求者たちが思い描くほど単純ではないことがわかる。公式規定は候補者の推薦や選考委員会の選定、受賞者の発表に関する仕組みや手続きを定めるにとどまり、正式な授与後に賞を取り消したり剥奪したりすることを認める条項や具体的な手続きは一切含まれていないのだ。

1981年の賞創設から40年以上にわたり、過去の受賞者の一部が受賞後に報道上・文化上の論争や応酬にさらされたことはあったものの、財団は個人や団体から栄誉を剥奪した前例を一度も記録していない。

これを裏付けるように、大衆的な請願や電子署名は、その数がいかに膨大であっても法的な拘束力を持たず、決定権はあくまで財団の運営陣そのものに委ねられている。財団はこれまで一度として撤回や剥奪という選択肢を公の場で議論の俎上に載せたことがなく、そのため現時点でメッシから賞を剥奪するというのは、いかなる規定上の根拠もない、あり得ない仮説なのである。