ファンたちはアンソニー・コレイアに、はっきりと聞こえる明確なメッセージを送っている。

FCユトレヒトは土曜、ホームでテルスターに大勝。ロン・ヤンス監督と、来季ユトレヒト加入が濃厚な後任候補アンソニー・コレイアの“師弟対決”は、ユトレヒトの決定力が勝った。この日最高のゴールはイェスパー・カールソンが遠距離シュートで記録し、4－1のスコアを決定づけた。

FCユトレヒトは、出場停止明けのダニ・デ・ウィットが先発復帰。ヨヘム・リトメスター・ファン・デ・カンプも3月4日以来の先発で、今夏ユトレヒトへの移籍が噂されるアルメレ・シティFCからのレンタルMFだ。

試合の序盤はテルスターがパトリック・ブラウワーとエマニュエル・オウスーの好機で攻勢をかけたが、GKヴァシリス・バルカスが防いで得点を許さなかった。

しかし10分後、CKからデ・ウィットが頭でそらし、ディッデンが押し込んで先制。流れは傾いたが、両チームのプレーは依然として不安定だった。

前半はアラルコンやキャスラインがチャンスを作ろうとしたものの、決定機には至らず。

後半もテルスターが圧力をかけ、58分にはダニー・バッカーのミドルシュートが軌道を変えてネットを揺らし1－1とした。

テルスターの同点弾の喜びは短かった。3分後、ユトレヒトはゼキエルの鮮やかなミドルで再リード。この場面ではファウルの疑いもあったが、マッケリー主審とVARは介入せず、アウェーチームが抗議。

終盤にはアルテム・ステパノフがロナルド・クーマン・ジュニアをかわし、シュートが顔面に当たった。跳ね返りをダニ・デ・ウィットが押し込み3-1とした。

ユトレヒトのサポーターは「コレイアは我々のものだ、コレイアはオレオレだ」と来季への期待を叫んだ。テルスターは終盤に反撃したが、アディショナルタイムに4失点目を許した。 約40メートルのフリーキックをジェスパー・カールソンが放った浮き球に、クーマン・ジュニアは無力だった。



