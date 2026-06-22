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Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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ファンがキュラソーのGKルームの像設置を要望：「彼の冗談を現実のものにしよう」

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エロイ・ルーム
キュラソー島

エローイ・ルームがエクアドル戦で歴史的活躍をしたことを受け、キュラソー出身のGKを称え、キュラソーに像を建てようというファン主導の取り組みが始まった。 きっかけは、試合後にルームが「キュラソーに自分の像を建ててもらってもいいかも」と冗談を言ったこと。その冗談は、今や永久的な称賛へと発展しようとしている。

その試合でルームはチームを救う好セーブを連発し、最大のヒーローとなった。 好セーブ連発でチームを支え、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。15セーブはワールドカップの90分間での史上最多記録だ。 W杯に出場した史上最小の国にとって、エクアドルとの0-0の引き分けは、今後何世代にも語り継がれる夜となった。

試合後、ルームは亡くなった元チームメイト、ジャイルジーニョ・ピータースを偲んでユニフォームを掲げ、島全体が感動に包まれた。 「彼は島全体、キュラソーを信じる人々、そして故人たちのためにもプレーした。彼の冗談は、多くのファンにとって実現すべきものだと感じられた。」

このファンはクラウドファンディング「Club-Meister」でキャンペーンを開始。世界中のサポーターやキュラソー島民が像の建設費に賛同できる。それは1試合の記念ではなく、誇り、不屈の精神、夢を追い続ける勇気の象徴だ。

「この像はルーム個人ではなく、背が低いと夢を諦めさせられたすべてのキュラソー人に捧げるものです。彼の冗談を記念碑に変えましょう。協力してwww.club-meister.com/c/roomから寄付をお願いします」とジェイデンは語る。

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