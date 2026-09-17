ハビが金曜日、今後の代表ウィークに向けたオランダ代表メンバーを発表する。バレンタイン・ドリーセンは、フィルジル・ファン・ダイクが「普通に」選ばれると予想している。また、このジャーナリストはメンフィス・デパイにも役割が与えられる可能性があると見ている。これはデ・テレグラーフの動画企画で語ったものだ。

「最大の疑問はフィルジル・ファン・ダイクだ」とドリーセンは切り出した。リヴァプールのDFはすでに35歳で、そのため代表引退の可能性も排除できない。

「本人はそれについて何も言いたがらないし、KNVBからも沈黙が続いている。ハビが話をしたリヴァプールのコーチ陣も何も明かしたがらない。最近そのことを聞かれた時、彼は少し笑って、すぐに分かるだろうと言っていた」

「でも、もしやめるなら、普通にそう言えるはずだ。だから私は彼はやめないと思う。彼はやはり代表選手として続けると思う。ワールドカップで見せた時よりも良い状態を示せるなら、それは賢明な判断だ」とドリーセンは述べた。

ハビが今後も招集するのかが問われる別の名前は、メンフィスだ。「それも疑問だね。でも彼はまたプレーしているし、実際のところコンディションは整っている」とドリーセンは語った。

「それに、今いるFW陣を見れば……ウェグホルストは必要な時に使う切り札だが、固定で先発に置く選手ではない。ブロビーはAZ戦で期待外れだった」

「そしてメールディンクもAZで振るっていない。だから、もしデパイがフィットしているなら、彼はまたオランダ代表にとって使える存在かもしれない」とドリーセンは締めくくった。