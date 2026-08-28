ファレンタイン・ドリーセンがジョルディ・クライフを酷評「アヤックスが彼を引き入れたのは間違いだ」

バレンタイン・ドリーセンはマルコス・レオナルドを高く評価していない。ブラジル人FWは移籍期間の早い段階で2000万ユーロでアヤックスに加入したが、まだ納得させられていない。

ミチェル・サンチェス監督は木曜の夜、トル・アロコダレを1トップで先発起用することを選んだ。これはうまく機能した。ナイジェリア人FWはFCシオン戦（5-3）で2得点を挙げた。

マルコス・レオナルドは試合開始から1時間後にトルに代わってピッチに入った。このFWは決定機を2度も逃し、その後ドリーセンは『Kick-off』で、もう十分に見たと述べている。

「ミチェルはトルに先発のチャンスを与え、彼はいきなり2点を決めた。これこそストライカーに見たいものだ」と、ドリーセンは自身の主張を切り出した。

「我々は友人のマルコス・レオナルドを見た。かわいそうではない。彼は法外な額を稼いでいる。あの金額で彼を連れてきたのは間違いだ（2000万ユーロ、編集部注）。しかも高額な給料まで払っている」と、同フットボール部門責任者は続けた。

「彼が自信を持てずにいるのは十分に理解できる。ミチェルは前向きに捉えていて、守備でもよく貢献し、良い動き出しもあると言っている。だが、彼はプレーに加わることができない」と、ドリーセンは厳しく言い放った。