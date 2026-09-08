ロ＝ザンジェロ・ダールは今季、バレンタイン・ドリーセンとマイク・フェルウェイを感心させている。ドリーセンによれば、22歳のAZのウイングがオランダ代表の候補に入るのは時間の問題のようだ。

AZは新シーズンの滑り出しが非常にいい。8月初旬にはPSVに0-4で勝利し、ヨハン・クライフ・スハールを獲得した。VriendenLoterijエールディヴィジでもアルクマール勢は依然として完璧な成績で、5試合を戦って5勝を挙げている。

『デ・テレグラーフ』のポッドキャスト『Kick-off』で、フェルウェイは「AZで起きていることは本当に見事だ」と語った。「決してすごく楽な日程だったわけではない。普通ならユトレヒトとのアウェー戦やヘーレンフェーンとのアウェー戦は、どのチームにとっても簡単な試合じゃない。だから、すでに比較的厳しい日程をこなしてきたと言える」

フェルウェイによれば、その際立った活躍を見せている一人がダールだという。「昨季の時点ですでに片りんは見えていた。そして今は、とても信頼できる安定した選手になっている。本当に非常にいい左ウイングだ」

ドリーセンもこれに同意する。「それに、彼は得点するようになる。そこは実際、これまであまりにも少なすぎた。もちろん以前はそれほど点を取っていなかったけど、今は取っている。何をしてくるか分かっていて、それでも決める。これは本当に特別なことだ。そういう選手こそ、ひとつ上のクラスを持っている」

「だからそう、僕らは毎回ルベン・ファン・ボメルについて話しているけど、ダールの名前も書き留めていい。シャビの候補に入っているかどうかは分からないが、こうして存在感を示し続けるなら、間違いなくそうなる。しかも非常に高い結果につなげている。おそらくファン・ボメルよりも高いくらいだし、そのファン・ボメルはPSVでプレーしている」

AZの下部組織出身のダールは、今季ここまでアルクマール勢の全6試合で先発出場。これらの試合で5ゴール1アシストを記録している。