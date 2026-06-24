2026年ワールドカップ・グループ7第3節でエジプトと対戦するイラン代表について、米国国土安全保障省は試合48時間前の入国を許可すると発表した。

代表団は試合終了後、直ちに米国を離れる。イラン代表は水曜日にメキシコ・ティフアナの合宿地を出発し、シアトルへ向かう。

ホワイトハウスのFIFA担当エグゼクティブ・ディレクター、アンドルー・ジュリアーニ氏はAP通信の取材に「最初の2便が順調だったため延長を決めた。移動距離を考慮し、さらに1日追加する可能性もある」と語った。

この方針転換は、イラン戦争終結に向けた米伊外交交渉と時期を合わせた形だ。

イラン代表は渡航制限で準備に支障をきたすと不満を表明。3月にはFIFAがメキシコ開催への変更要求を却下したが、アリゾナ州ツーソンからティフアナへの合宿地移転は承認した。

それでもチーム幹部やコーチの一部は同行を禁じられ、ロサンゼルス近郊での直近2試合では試合の1日前になって初めて移動が許可された。 アミール・カレ・ヌイ監督はこれらの制約がパフォーマンスに直結したと指摘。ニュージーランド戦は2－2、ベルギー戦は0－0の引き分けに終わった。

治安当局はファラオズのシアトル滞在を拒否した。

エジプト代表のイブラヒム・ハサン監督は、ニュージーランド戦後、治安当局の許可が得られずシアトルへの滞在を断念し、代表団をスポケーンに戻したと明かした。

ハッサン氏は公式声明で、選手たちの疲労を避けるためシアトルへ直接移動する予定だったが、治安当局の判断によりスポケーンへ戻ったと説明した。