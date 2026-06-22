ファラオの星：エジプトはアフリカ最強。ワールドカップでも大健闘するだろう。

エジプト代表のムスタファ・ジコは、2026年ワールドカップでチームがアフリカ最強として活躍できると強調した。

グループリーグ第2戦のニュージーランド戦では1得点1アシストを記録し、3-1の勝利に導いた。

試合後、ジコは「当然の結果だ。エジプトはアフリカ最強で、チームには大物が揃っている。この大会で遠くまで進めると期待している」と語った。

所属するピラミッズから代表に招集された経緯について、彼はこう語った。「以前代表から遠ざかっていたが、北海岸にいた時にホッサム・ハッサン監督から招集を受けた。気づけばワールドカップに出場していた。監督は最初から私を信頼し、代表入りは偶然ではないと言ってくれた。だから監督を失望させないよう全力を尽くしている」。

さらに協会公式サイトでは「得点は神の恵みであり、努力の証だ。初得点を挙げ、サラーにもアシストでき幸せだ」と語った。

また、代表全員がエジプトサッカーの名誉のために全力で戦っていると強調した。

最後に「エジプトのファンに喜びを届けることは何にも代えがたい」と語った。

エジプト代表は最終節を前にグループ7で勝ち点4を獲得し首位に立ち、数十年の不振を打破してW杯初勝利。ベスト32進出へ大きく前進した。

エジプト代表はモロッコに続き、2026年大会で勝利した2番目のアラブチームとなった。

「アトラスの黒豹」モロッコ代表はグループ3第2節でスコットランドに1-0で勝利したが、サウジアラビア、チュニジア、イラク、ヨルダン、アルジェリア、カタールは未だ初勝利を挙げていない。

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