ファラオと王の頂上対決…ワールドカップでサラーとメッシが最後に共演

2026年W杯ベスト16でアルゼンチン代表とエジプト代表が歴史的な対決を迎える。リオネル・メッシとモハメド・サラーの直接対決にも注目だ。

「王」と「ファラオ」の対決は、両国で最も注目される選手であり、代表史上で最も重要な存在だ。

スペイン紙「マルカ」は、数字がリオネル・メッシとモハメド・サラーのアルゼンチン代表およびエジプト代表における圧倒的な存在感を証明していると報じた。両者は驚異的な記録を誇り、今日の試合でもキャプテンとして先発する。

2人の国際試合出場数は110試合を超え、メッシは203試合、サラーは118試合を数える。 メッシは124ゴール、サラーは66ゴールで、69ゴールのホサム・ハサン（現エジプト代表監督）に次ぐ2位。

代表戦での直接対決は初だが、メッシがバルセロナ、サラーがローマとリヴァプールに所属していたクラブレベルでは2度対戦している。

エジプトのスターはこれらの試合で一度も勝利していない。 2018-2019年UEFAチャンピオンズリーグでの2度目の対戦ではメッシが2得点を挙げバルセロナが3-0で勝利した。しかしリヴァプールはアンフィールドでの第2戦を4-0で制し、形勢を逆転させた。

試合開始時の両キャプテンの握手は世界中の注目を集めるだろう。現時点では公式発表はないが、理論上はこの大会が2人にとって最後のメジャー大会となる。

メッシは今回で6大会目となり、米国での今大会でW杯から引退する見込み。一方、サラーの2度目のW杯も今回で終わる可能性が高い。

メッシの代表キャリアはサラーより長く、年齢も5歳上である。

メッシは2005年8月17日のハンガリー戦で代表デビューし、その試合で退場した。一方、サラーは2011年9月3日のシエラレオネ戦（1－2で敗北）でA代表初出場を果たした。 その1か月後、ニジェール戦で代表初得点を挙げ、通算66ゴールの第一歩となった。

主要大会やタイトル数はメッシが圧倒する。エジプト代表はアフリカネイションズカップを7度制したが、2022年W杯に出場できず、サラーのW杯出場は2018年と2026年の2大会だけだ。

大陸大会では、サラーがアフリカネイションズカップ5回、メッシがコパ・アメリカ7回出場。タイトルはメッシが2つ、サラーは2017年と2021年の準優勝が最高だ。

『マルカ』紙は、今夜アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われる両者の対決を前に、この比較の目的はメッシとサラーを同列に置くことではなく、アフリカ大陸におけるサラーの価値を示すことだと説明している。

サラーはアフリカ大陸の歴史上最高の選手トップ5に名を連ね、サミュエル・エトーやディディエ・ドログバらと肩を並べるレジェンドとなっている。