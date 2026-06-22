ファラオたちへの天の恵み……イラン代表は、米軍と革命防衛隊の危機に影響されるか？

テヘランとワシントンの政治的緊張が高まる中、ワールドカップを巡る新たな対立が浮上した。米国はイラン代表団がイスラム革命防衛隊と関与が疑われる人物を米国領土に連れ込もうとしたと非難した。

イランは「代表団に革命防衛隊関係者が含まれていた」という米側の主張を否定し、批判は「卑劣で差別的」だと反論した。

ESPNによると、米当局は容疑者がロサンゼルスに入ることを阻止するため、代表団数名のビザを発給拒否したという。

この問題は、エジプト代表が2026年ワールドカップグループステージ第3戦（グループ7）でイラン代表と対戦する前に発生した。

エジプトは第2節でニュージーランドに3-1で勝ち、初戦のベルギー戦は引き分けて現在首位。

イラン代表はベルギー戦で引き分け、突破の行方が懸かったままこの試合に臨む。

イランサッカー連盟は公式声明でこれらの非難を全面否定し、準備と渡航計画への支障を強調した。

声明はまた、こうした「恣意的な制限」が物流と政治の両面で代表チームの遠征を圧迫していると指摘。チームは現在メキシコに滞在し、米国での試合へ向けた移動でも困難が続いているという。

イランと米国の政治的対立がスポーツにも影を落としている。