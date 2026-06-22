ファラオたちにとって特別な夜…ジーコの歴史的偉業とサラーの新記録

エジプト代表は本日月曜日、2026年ワールドカップ第7グループ第2節でニュージーランドに3-1で逆転勝利した。

ニュージーランドは開始早々攻勢を強め、15分にフィン・ソーマンがヘディングで先制した。

後半58分にはモハメド・ハニのクロスをムスタファ・ジコがヘディングで合わせ同点とした。

67分にはモハメド・サラーが追加点を挙げ、エジプトが逆転に成功した。 素早い組織攻撃でボールはキャプテン経由でジコへ。ジコのヒールパスをサラーが受け、PA内から右足でゴール右に流し込んだ。

82分には途中出場のトレゼゲが右CKに頭で合わせ3点目。

この試合では同点弾と決勝アシストを記録したムスタファ・ジコが輝いた。統計サイト「オプタ」によると、ジコはワールドカップで1試合に得点とアシストを記録したエジプト代表史上初の選手となった。

モハメド・サラーは大会通算3得点とし、エジプト代表の歴代最多得点者となった（Stats Foot）。

また、代表通算68得点を挙げ、アフリカ代表最多得点を更新中のザンビア・ゴッドフリー・シタロ（79点）、マラウイ・ケナ・フェリー（71点）、コートジボワール・ディディエ・ドログバ（65点）に次ぐ4位タイとなった。 続いてマラウイのキナ・フェレイが71ゴール、ディディエ・ドログバが65ゴールと続く。