ファブレガス「結果に関係なく、自分たちらしくなければならない。ケアンは改善しなければならない」

コモの指揮官セスク・ファブレガスが、マラッシでのジェノア戦に4-1で勝利した後、DAZNのマイクで次のように語った。 「物事をしっかりやれている時、そしていいプレーをしながらすべてを出し切れている時、僕たちは楽しめていると思う。どのチームにもそれぞれのアイデンティティーがあり、僕たちもすべてを出し切ろうとしている。あの反応はとても気に入った。1点を取られて、セリエAでは苦しむことが必要だとあらためて思い出させられた」





「チームは意欲とメンタリティーを示してくれた。僕のメッセージは、試合中に何が起きようと、常に自分たちらしくあるべきだということだ。こういう試合をたくさん落としてきたし、逆に悪い内容でもたくさん勝ってきた。ボールが入らないせいで勝てない日もある。僕はいつだってチームに、自分たちらしくあることを求めている。それができないと腹が立つ。でも、意欲と正しいメンタリティーを持ったチームである限り、負けることもあれば勝つこともあるが、正しい道の上にいるはずだ。ケアン？ アシストのことを言っているんだろうけど、プレスのように改善しなければならない部分はたくさんある。

彼は自分にそういうものがあると分かっているクオリティーの高いプレーを見せた。全員のインパクトがポジティブだったし、意欲と能力を持って入り込んでくれた。僕たちは引き続き、全員がチームに溶け込んでプレーできるよう、個々に取り組み続けなければならない。僕にとってはチームが何よりも優先だ。リッチ？ とても満足している。一番大事なのは優れた選手を連れてくることだが、優れた人間でもなければならない。彼はここからシーズン終了まで、僕たちに非常に大きな力を貸してくれるだろう。木曜日にチャンピオンズリーグが始まり、その後は月曜日に試合をすることになる。長い道のりになるだろう」