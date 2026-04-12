ファブレガス：「我々が成し遂げたことは稀有だ。順位表は気にしない。」

コモ監督のセスク・ファブレガスは、日曜日にジュゼッペ・メアッツァで行われたセリエA第32節インテル戦の劇的敗戦（3-4）について語った。

コモは勝ち点58で5位。勝ち点60の4位ユヴェントス、勝ち点63の3位ミランに続いた。

一方、インテルは勝ち点を75に伸ばし、2位ナポリに9点差をつけて首位を独走。セリエA優勝へ大きく前進した。

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試合後、ファブレガスはこう語った。 「順位は知らない。最初から追ってないし、今さら興味もない。でも、チームは勇気と情熱を示した。敗れたが精神力は強かった。ミスはあった。だが若いチームだし、小さなミスも許さない相手だった」

コモ監督は続けた。「戦術については話したくない。ピッチがすべてを語っている。我々はインテルゴールに20本もシュートを放った。多くのチームにできないことだ」。

さらに「2年前、インテルと互角に戦えると聞かされても練習試合だと思っただろう。だが今日は対等に戦えた。戦術よりメンタリティが重要だ。勝敗は紙一重」と続けた。

インテルとの試合は大きな経験だった。成長のため、ミスを活かしたい。 私は選手たちがとても誇らしい。2年半前から全力で努力し、成長は明らかだ。さらに高みを目指し、どんな相手にも立ち向かう勇気がある」。

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