ファブレガス、フェイエノールトに明確な評価を下す

セスク・ファブレガスは今季のフェイエノールトのプレーを楽しんでいる。コモの指揮官が火曜日の記者会見で語った。チャンピオンズリーグでフェイエノールトと対戦するファブレガスによれば、ロッテルダムのチームは独自のアイデンティティを持つ、特徴のはっきりしたサッカーをしているという。

ファブレガスはここ数週間、フェイエノールトの試合を何度も見ており、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督率いるチームが好調であることを知っている。アーセナルやFCバルセロナなどでプレーした元MFは「リーグ戦では非常に優勢に試合を進め、明確なプレースタイルを持っている。見ていて楽しい選手が多い」と語った。

コモの指揮官が特に感銘を受けているのは、フリーデンロテライ・エールディヴィジで首位に立つフェイエノールトの攻撃への意欲だ。「ピッチには質の高い選手が多く、常に前方に解決策を求めている。フェイエノールトは攻撃的かつ主導権を握るプレーを望んでいる。私たちにとって挑戦であると同時に、欧州の舞台で異なるプレースタイルに触れる素晴らしい機会でもある」

「イタリア国外でプレーすることは、私たちにとって素晴らしい経験になる。フェイエノールトを徹底的に分析し、準備はできている。どのような相手と戦うかも分かっている。水曜日は私たちにとって素晴らしい試金石になる」と熱を込めて語ったファブレガスは、続けてファン・ブロンクホルストを称賛した。

「彼がフェイエノールトに与えたアイデンティティは際立っている。何をしようとしているのかが非常に明確だ。技術力の高いチームで、意欲的なサッカーをする。オランダやスペインのチームによく見られる伝統的な4-3-3をベースに、攻撃して主導権を握ろうとする」

このようにファブレガスは、チャンピオンズリーグで対戦する相手の技術力を高く評価している。「クラブ、監督、選手、コーチングスタッフを称賛したい。フェイエノールトの試合を見ると、楽しいからだ」

コモはチャンピオンズリーグでの戦いをRBライプツィヒに4-1で勝利してスタートした。一方のフェイエノールトは、先月FCバルセロナとのアウェー戦で5-1の大敗を喫しており、雪辱を狙っている。