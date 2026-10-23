セスク・ファブレガスはコモを離れることなど一度も考えたことがないと明言した。これは、サッスオーロの指揮官アルベルト・アクイラーニが将来いつか彼の後任になる可能性について問われたことへの回答だった。

このスペイン人指揮官は、本日金曜日に行われた記者会見で語ったもので、明日土曜日に控えるアクイラーニ率いるサッスオーロとの一戦を前にしてのことだった。この試合は、コモがチャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドを4対1で圧倒したわずか3日後に行われる。なお、クラブ会長のミルワン・スアルソは先日、アクイラーニを称賛していた。

ファブレガスはウェブサイト「フットボール・イタリア」が伝えたところによると、次のように語った。「離れることなど一度も考えたことはない。もしそれを考え始めたら、おそらくそれが私のここでの終わりになるだろうが、私は決してそうしなかった。彼について肯定的なことを言えるのは間違いない。彼のサッカーのスタイルは、考え方の面で非常に似ている。あなた方は今、私にそれを考えさせているが、私は彼のキャリアや将来成し遂げることについて非常に安心している」

ファブレガスの名前は、コモを昇格とチャンピオンズリーグ出場へと導いて以来、インテル・ミランやバイエル・レバークーゼンを含む数々の大きな監督職と結び付けられてきた。それは2025年のことだったが、彼は現職にとどまることを選んだ。両指揮官が初めて互いを知ったのは、アクイラーニがピサを率いていたイタリア2部リーグでのことだった。

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ファブレガスはこう付け加えた。「私はアルベルトを監督として、その考え方や勇気、そして彼のチームがプレーするサッカーのスタイルを本当に尊敬している。彼は昨夏、リスポリをカタンツァーロに加入させたいと強く望んで私に連絡してきた。リスポリは私が初めて指導した選手だったので、彼をアルベルトのもとへ送ることは私に完全な安心を与えてくれた」

コモの指揮官はまた、ニコ・パスを決して先発から外さない理由についても説明し、次のように述べた。「人物を、そして彼がどんなタイプの若者かを知らなければならない。ニコは常に指導を必要とするタイプではなく、彼と話す回数が少なければ少ないほど良い。なぜなら彼は驚くべきメンタリティを持っているからだ。私たちは2年以上一緒にやってきて、彼は飛躍的に成長した。それどころか、おそらくチームで最も優れた3人の守備者の一人かもしれない。このメンタリティは、彼が試合を始める前からすでに違いを生み出す。だからこそ、私は彼を決してピッチから外さないのだ」

なお、コモはファブレガス体制の下、今季も好調を維持しており、7節を終えて14ポイントで5位につけ、首位インテルとはわずか5ポイント差となっている。