CSKAモスクワは、ファブリツィオ・ロマーノの移籍報道に不満を表明した。同クラブは、ナポリ移籍が確実視されるエクセキエル・セバロスに500万ユーロのオファーを出したとの報道に怒っている。

ロマーノは水曜日、ナポリがボカ・ジュニアーズFWセバロス獲得で優位と伝えた。24歳の右ウイングはナポリと個人合意済みで、ナポリは契約解除金約900万ユーロで2026年末までの契約を買い取れる見込みだ。

ロマーノは「セバロスはCSKAから年500万ユーロ（手取り）のオファーを断った」と伝えたが、ロシア側は「事実無根だ。でたらめを言うな」と反論した。

「あなたは尊敬されるジャーナリストだ。CSKAが選手に年間500万ユーロの純額オファーを出したことは一度もない。ボカとの交渉は2月に決裂した。合意もなければ、個人へのオファーもなかった。」

「今夏はウイング補強の予定はない。取引成立や要求額アップのために我々の名前を使うのはやめてほしい」とクラブは強調した。

いずれにせよ、セバロスはナポリ移籍が濃厚で、ボカ以外でプレーするのはこれが初めてとなる。

アルゼンチンのTyC Sportsによると、セバロスはナポリへの移籍を強く希望。その背景にはディエゴ・アルマンド・マラドーナがクラブに残した遺産があるという。

ボカでは140試合で16ゴール16アシストを記録。左サイドもこなせるため、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の戦術オプションを広げる。

一方、CSKAは昨季5位だったため、今季は上位進出を狙う。1週間後、ホームでバルティカと開幕戦を迎える。