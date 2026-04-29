ファブリツィオ・ロマーノは確信している。ここにネイサン・アケの未来がある。

ネイサン・アケは今シーズン限りでマンチェスター・シティを離れる見込みだ。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノはYouTubeで、オランダ代表58試合出場のアケが来季どこでプレーするか強い確信を示した。

左利きのアケはここ数シーズン、グアルディオラ監督に高く評価されたものの、今季の出場時間は1500分に満たず、出場機会は散発的だ。

ロマーノは「ACミランは前回の移籍市場ですでにアケの獲得を検討していた」と明かし、退団は時間の問題と断言。さらに「彼は単純に、もっと出場時間を求めている」と指摘した。

「アケは今シーズンの出場時間に全く満足していない。来夏の移籍は覚悟しておいたほうがいい。彼は左サイドバックとしてもセンターバックとしてもプレーできるため、多くのクラブにとって非常に魅力的な選手だ」

「その点で彼はイタリアサッカーに完璧にフィットする」とロマーノは語り、アケの将来はセリエAだと断言。プレミアリーグのオファーもあるが、本人はイタリアを選ぶ見込みだ。

先月、アケは『アルゲメン・ダグブラッド』紙に「若手が台頭するのは嬉しい。カラバオ・カップ優勝で区切りをつければ満足だ」と語り、移籍への準備を整えている。

ADは「今季限りでエティハドを去る可能性が高い」と伝えた。それでもアケはW杯へ準備を進められる。代表ではクーマン監督の下、招集が確実視されているからだ。