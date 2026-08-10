ファブリツィオ・ロマーノ氏が月曜日、アヤックスの獲得候補となる可能性があるノア・ラングについて最新情報を伝えた。移籍市場の専門家によれば、27歳の左ウイングはこの夏、ナポリで驚くほど好印象を残しているという。

ラングは今夏、後半戦をガラタサライでのレンタル移籍で過ごした後、ナポリへ戻った。オランダ代表の同選手は以前の親指の負傷から回復しており、ロマーノ氏によればトレーニング場で強い存在感を示している。

イタリアメディアのこれまでの報道によると、ナポリは元PSVの選手であるラングの退団に前向きな姿勢を示しているという。イタリアのクラブは、昨年アイントホーフェンからナポリへ3000万ユーロ弱で移籍したラングに対し、約2500万ユーロを受け取りたい考えとされている。

「ラングは現在、プレシーズンで強い印象を残している」とロマーノ氏は新たな動画で語った。「ナポリが昨年、彼をイタリアに連れてきた理由であるクオリティーを再び見せていて、シーズン終盤に見せていたような状態はかなり少なくなっている」

ラングの移籍先候補としてアヤックスの名前が大きく取り沙汰されているが、ロマーノ氏によれば、現時点で両クラブの間に具体的な交渉はまだないという。「私の知る限り、現時点でアヤックスはまだ正式オファーを提示していない」

一方で、水面下では実際に接触があった。「ラングの周辺とは連絡を取り合っており、代理人とも話し合いが行われている」とロマーノ氏。さらに、テクニカルディレクターのジョルディ・クライフが、すでに予備的な協議を行ったと伝えている。

ラング加入の可能性は、ミカ・ゴッツの将来と密接に関係している。これまでの報道によれば、パリ・サンジェルマンはこのベルギー人選手に対して4000万〜4500万ユーロを提示しており、一方のアヤックスは6000万〜6500万ユーロの金額を狙っているとされる。

一方、ナポリも補強候補に狙いを定めている。ボカ・ジュニアーズのエセキエル・セバージョスが、ラングの後釜候補としてリストアップされている。