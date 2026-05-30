ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、今月初めモハメド・サラーのコメントがアルネ・スロット監督解任のきっかけになったという。土曜、不振の責任を取りスロット監督は解任された。

土曜、ロマーノ氏はYouTubeで「シーズン終了直後、クラブとスロットの関係は悪化した。双方が1週間検討し、最終的に解任が決まった」と報告した。

「決定的な瞬間を忘れないでほしい。数週間前、サラーがSNSに投稿したのだ。彼は普段、公の場で話すタイプだが、今回は異例だった。」

「今回はSNSで不満を共有し、多くの選手が同意を示した。サラーはチームの戦術と不安定なパフォーマンスに不満を漏らし、それが決定打になった」

ロマーノが指す投稿とは、2週間前にこのエジプト人FWが投稿したもので、「リヴァプールが再び相手チームに恐れられるようなアグレッシブで攻撃的なチームになるのを見たい」と綴っていた。「リヴァプールはタイトルを勝ち取るべきチームだ。それが私が知っているサッカーであり、取り戻し、維持すべきアイデンティティだ。」

さらにサラーはスロット監督に「議論の余地はない。リヴァプールの全員がそれに順応すべきだ」と伝えた。

さらに、時折勝つだけでは不十分だと強調。「リヴァプールの存在意義は、たまに勝つことではない。どのチームも勝つが、リヴァプールは常にタイトルを争うべきだ」と締めくくった。

この投稿にはアンドリュー・ロバートソン、ドミニク・ソボスライ、ミロシュ・ケルケズ、ジェレミー・フリンポン、エキティケ、ジョーンズ、ハーヴェイ・エリオット、遠藤航など現・元チームメイトが多数「いいね！」をした。