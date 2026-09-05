ファブリツィオ・ロマーノによれば、アル・イテハドは依然としてアニス・ハジ・ムサの獲得に向けて懸命に動いている。フェイエノールトのウインガーには、この移籍を成立させるまで日曜夜いっぱいの猶予がある。

この日 earlier、約4000万ユーロの新たな増額オファーがフェイエノールトに提示されたことが明らかになっていた。ロマーノによれば、それが即座に却下されたわけではなく、両者は「合意を模索している」という。

注目されるのは、ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト監督がこれに先立ちESPNで、ハジ・ムサは今夏もう退団しないと語っていた点だ。アルジェリア人の同選手は土曜日に2度遅刻し、NEC戦のメンバーから外れたが、それでも退団は認められない見通しだという。

「彼にとっても非常につらい状況だったことは、誰の目にも明らかだと思う。彼は気持ちが入っていない。今朝は遅刻し、午後もミーティングに遅れてきた」とファン・ブロンクホルスト監督は話した。

「それが、今日の彼はメンバーに入れられる日ではないと私に判断させた決定打だった。ただ、彼は去らないと思う。絶対に去らないと聞いている」とフェイエノールト指揮官は断言した。

フェイエノールトとこれ以上合意に達することができない場合、アル・イテハドは別の候補に切り替えなければならない。ロマーノによれば、その場合の本命候補はルイス・エンヒキ（ゼニト）だという。これはPSVにとって悪いニュースを意味する。

というのも、PSVが依然として売却を望んでいるエスミル・バイラクタレビッチにも関心があることが、以前に明らかになっていたからだ。アイントホーフェン側はすでに1000万〜1500万ユーロ程度の高額売却を慎重に見込んでいたが、アル・イテハドは別の選択肢にも動いていることが判明した。