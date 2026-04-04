ファビーニョ：「アル・ハズムと戦った……そして、アル・イッティハドのレジェンドたちとこの件について話し合っている」

アル・イッティハドのファビニョ選手は、サウジアラビア・プロリーグ第27節で行われたアル・ハズム戦において、チームが闘志あふれるプレーを見せたことを強調した。この試合はアル・イッティハドが1-0で勝利を収めた。

ファビーニョはサウジアラビア紙「アル・シャルク・アル・アウツ」の取材に対し、次のように語った。「チームは闘志あふれるプレーを見せ、特にレッドカードを受けた後は、耐え抜くために一丸となって戦う必要があった。無失点に抑え、1ゴールを挙げることができたのは、我々の闘志と良いメンタルが表れている」

さらにこのブラジル人スターは、「当然ながら、まだ改善すべき点は残っている。次の試合に向けて6日間の準備期間があるため、万全の態勢で臨まなければならない」と付け加えた。

クラブのレジェンドであるモハメド・ヌールとハムド・アル・ムンタシュリについて、彼は次のように語った。「昨日移動から戻ったばかりで、チームと過ごすのは今日が初めてだった。選手たちと話す時間は十分になく、試合直前に挨拶を交わすにとどまった。明日は彼らと交流する時間がもっと取れるだろうし、それは良いことだ」。

そして次のように締めくくった。「アル・イッティハドのレジェンドたちが私たちと一緒にいてくれるのも素晴らしいことだ。彼らの存在はチームに大きな精神的支えを与えてくれるし、彼らは常に選手たちやクラブにとってプラスになる存在だ」。



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