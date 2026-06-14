ファビーニョが認める：モロッコはボールを持たない状態で私たちをたくさん走らせた

ブラジル代表MFでアル・イッティハドのファビーニョは、2026年W杯グループステージ初戦で1-1の引き分けとなったモロッコ戦について、相手のパフォーマンスを称賛した。

ファビーニョは取材に「まずモロッコの選手たちを称賛したい。彼らのおかげでブラジルの中盤は支配力を示せなかったように見えた」と語った。

さらに「モロッコ代表を称賛すべきだ。彼らは非常に優れたチームだ。開幕戦や暑さが影響したかもしれないが、素晴らしいプレーをしたモロッコに大きな称賛を送りたい」と語った。

彼らはボールをうまくキープし、我々はボールを持たずに走り回らなければならなかった」と続けた。

ネイマールの体調については「医者ではないので詳細は分からないが、元気そうで回復しているように見える」と語った。

さらに「彼がロッカールームにいるだけで大きな支えになる。キャプテンとして声をかけてくれるし、一日も早く戻ってほしい」と続けた。

また、アル・イッティハドの選手は「モロッコはカタールW杯準決勝進出国なので、この大会で最も難しい試合になると予想していた」と語った。

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また、ハイチ代表とスコットランド代表を尊重しつつも、「ブラジルの目標は常に勝利し、グループ首位で突破すること。そのために準備する」と語った。

後半途中出場した際には「前半の流れを分析する時間ができたので、試合の要求に適応しやすかった」と語った。

最後にこう語った。「私はいつも真剣に、力強くピッチに入り、守備やセカンドボール、スペースの封鎖でチームを助ける。母国の代表としてベストを尽くし、これからもそうする」。