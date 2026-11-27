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ファビオ・カンナヴァーロが、フィルジル・ファン・ダイクの将来について手がかりを示した。35歳のオランダ人DFは、今シーズン終了後の6月30日にリヴァプールとの契約が満了する。

ウズベキスタン代表を率いるイタリア人のカンナヴァーロ監督は、『ガゼッタ・デロ・スポルト』のインタビューでこう語った。「ワールドカップで彼を見たが、イタリアでのプレーを経験してみたいと話してくれた。イタリアにとても魅力を感じているんだ。ファン・ダイクをミランで見られたらうれしい。ここ数年、恵まれた体格と抜群のスピードを兼ね備えてきた」

カンナヴァーロは20年前にバロンドールを受賞した。ユヴェントス、インテル、レアル・マドリー、パルマ、ナポリでプレーした元イタリア人DFは、当時を振り返る。「『フランス・フットボール』の記者がレアルの練習施設を出たところで私を呼び止め、車に乗り込んできた。そして『話しておきたいことがある。ブッフォンはもう君に追いつけない。君の受賞が決まったから、インタビューをしなければならない』と言った。私は『これって『Scherzi a Parte』のドッキリか？』と思ったのを覚えている。あの年の試合を見返すと、『なんてプレーをしていたんだ』と自分で思う。でも、当時も分かっていたし、今も分かっている。もしジダンがマテラッツィに頭突きをしていなければ、受賞はずっと難しかっただろう」

「私のバロンドールの価値は今や3倍だ。それ以降、DFは誰も受賞していないし、今後どうすれば受賞できるのかも分からない。可能性があるとすれば、パウ・クバルシだろうか？ 彼はバルセロナのDFだ。私の受賞を最も強く批判した街のクラブだよ。サミュエル・エトーは茶番だと言った。腹が立ったか？ 一度もない。批判が気になったことはないよ。今では笑ってしまう。マルディーニやバレージ、クバルシがバロンドールを取れなかったのは、まるで私のせいみたいだ。DFの中で誰よりも受賞にふさわしかったのは？ フランコ・バレージだ。1994年ワールドカップのブラジルとの決勝でのプレーは信じられないものだった。ただ、受賞に最も近づいたのはパオロ・マルディーニだった。もしミランが2005年にイスタンブールで行われたリヴァプールとのチャンピオンズリーグ決勝に勝っていたら……」

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「今、DFを目指す選手が減っているのか？ 個人技術や走り方、正面やサイドからのボールに対する守り方を磨かなくなった。どのポジションにもそれぞれの特性がある。今では、シュートを止めるGKより、70メートル先までボールを蹴れるGKが好まれることもある。それでもいいが、大事な場面で失点しても文句は言わないでほしい」

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「期待できる若いイタリア人選手はいるか？ 何人かいるが、名前は挙げない。ウズベキスタン代表で私が指導しているフサノフについて話そう。彼の身体能力は圧倒的だが、磨く必要のあるダイヤの原石だ。いつも時速300キロで突っ込むようなプレーをする。ボールを奪うこともあれば、遅れて副審にぶつかることもある。そういうことは起こるし、普通のことだ。取り組んで改善しなければならない」

「ウディネーゼでパルマを指導したか？ 彼には大きな可能性があるが、状況判断とペナルティーエリア内での1対1を改善しなければならない。今後を見てみよう。サッカーがうまいのは間違いない」

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「イタリア代表はスカルヴィーニとバストーニのコンビで大丈夫か？ イタリアは多くの失点を喫している。本当に多い。ただ、コンビの問題ではなく、チーム全体で考えなければならない。選手には、自分たちは馬ではないこと、プレスには狙いを定める必要があることを理解させなければならない。スパレッティは『プレスをかけようと考えてから実際にかけるまでに時間をかければ、もう手遅れだ』と言っていた。イタリアはまさにそうで、ボールを奪い返すためのトレーニングが足りず、最初のプレスを突破されると苦しくなる」