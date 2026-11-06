共有 GOALをGoogleでフォロー

ファビアン・ヒュルツェラー監督は、UEFAカンファレンスリーグでヘタフェに苦戦の末1-0で勝利した後、ブライトンの精神的な粘り強さを高く評価した。国内の注目度の高い試合から、敵意に満ちた厳しい雰囲気の中で行われる欧州大会のアウェー戦へと切り替えるチームの力を強調した。

広告

ブライトン、無失点記録を維持

ブライトンは木曜夜、欧州の舞台での好調を維持し、敵地でヘタフェに僅差で勝利した。戦術的な規律と堅い守備が光り、今季のカンファレンスリーグで5試合連続の無失点を記録。プレミアリーグ勢のブライトンはリーグフェーズの総合順位で5位につけ、決勝トーナメントでの躍進を見据えている。

決勝点を挙げたのはマリック・ヤルクイエだった。今季4度目のゴールでスペインでの一戦に決着をつけた。前半にはポストかバーにも当てており、2得点を逃したのは若手にとって不運だった。スコアは最後まで僅差のままだったが、ヒュルツェラー監督はラ・リーガ勢が突きつけた特有の難題へのチームの対応に満足していた。

ヒュルツェラー監督はクラブ公式サイトで「予想していた通りだった」と語った。「カンファレンスリーグの試合は普段とは違う。相手の引いた守備を崩さなければならない。相手が試合で何を狙っているのかを理解し、常に忍耐強くプレーする必要がある。今日はそれができたと思う。正直に言えば、最高の試合ではなかった。簡単なプレーを最高の水準でできなかった場面もいくつかあった。それでも無失点に抑え、この大会で5試合連続の無失点を達成した。そしてゴールを決めた。この試合に勝つにふさわしかったと思う」

選手たちの高い精神力を称賛

ヒュルツェラー監督は、国内での大一番を戦った後、敵地スペインの厳しい雰囲気のスタジアムに乗り込むために必要な精神力を強調した。秋の過密日程に伴う大きな疲労がある中でも、勝ち点3をつかむために必要な成熟した姿勢を示した選手たちを称賛。こうした適応力こそ、今季のチームが成長を続けている重要な証しだと考えている。

広告 広告

「解決策を見つけることは常に重要だ。選手たちを大いに称えたい。結局、ピッチ上で結果を出すのは選手たちだからだ。これは心構えの問題でもあると思う。マンチェスター・シティとのアウェー戦を2度戦い、その後ヘタフェに向かう。ヘタフェで何が待っているかは分からない。非常に大きな声援が響く、熱気のある雰囲気の中でアウェー戦を戦うのだから、それに備えなければならない」とヒュルツェラー監督は説明した。

Related Topics

欧州の舞台での重圧に対応

コリセウムでは、ホームサポーターの大声援が訪問チームを揺さぶり、いつも通りの激しい雰囲気となった。ブライトンは、隙を見せない粘り強い守備を相手に、長くボールを保持しながら攻める必要があった。ヒュルツェラー監督は、技術面のパフォーマンスは完璧ではなかったものの、この結果は大舞台でのチームの成長を示していると指摘した。

欧州で結果を残すには、毎週厳しい試合が続くプレミアリーグとは異なる心理的な対応が求められることが多い。ドイツ人指揮官は、他の大会でも最近厳しい日程をこなしていた選手たちが、マドリードの環境に適応したことを特に高く評価した。難しいアウェーの地で粘り強く結果をつかむ力は、ヒュルツェラー監督率いるブライトンの持ち味になりつつある。

広告

決勝トーナメントへ弾み

再び無失点で試合を終えたブライトンは、この大会で最も守備を崩しにくいチームの一つであることを示している。最終ラインの安定感が、ヤルクイエのようなアタッカーが活躍する土台となった。ヒュルツェラー監督は、出来栄えは完璧ではなかったものの、このような厳しい環境では結果こそが重要だと認め、「今日、選手たちはそれをやってのけた。最高の水準ではなかったが、こういう試合では勝たなければならない。今日はそれができた」と付け加えた。

この勝利により、ブライトンは追加のプレーオフを回避し、次のラウンドへの自動進出を決める上で有利な位置を維持した。今後は国内での戦いに再び目を向け、ヒュルツェラー監督は各大会でこの好調を保つことを目指す。