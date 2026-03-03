ファイナルイッシマ2026チケット入手方法：スペイン対アルゼンチン、チケット価格、ルサイル・スタジアムなど

世界中の数多くの国々が2026年ワールドカップ出場権を懸けて戦う3月、世界ランキング1位と2位のスペインとアルゼンチンがカタールで激突し、ファイナルリッシマの栄冠を争う。この驚異のサッカー対決のチケットを今すぐ予約しよう。

ファイナルシッマ2026は、前回開催された南米と欧州選手権の優勝国による大陸対抗戦の4回目の開催となるが、アジアでの開催は今回が初めてである。

会場となるルサイル・スタジアムは現在アジア第2位の規模を誇り、2022 FIFAワールドカップ決勝戦の舞台となったこの歴史的スタジアムで、歴史に残る一戦が繰り広げられる。

ファイナルリッシマ2026：スペイン対アルゼンチン戦の日程は？

試合日程 試合日程（現地時間） 会場 チケット 3月27日（金） スペイン対アルゼンチン (21:00) ルサイル・スタジアム（カタール、ルサイル） チケット

ファイナルシッシマ2026：スペイン対アルゼンチン戦のチケット購入方法

2026年ファイナルイッシマ（UEFA欧州選手権2024優勝国スペイン対コパ・アメリカ2024／FIFAワールドカップ2022優勝国アルゼンチン）のチケット販売が2月25日（水）に開始され、ファンは「Road To Qatar」公式サイトから公式チケットを購入できるようになった。

予想通り需要は極めて高く、8万枚の公式チケットはわずか2時間で完売した。

ただし、スペインとアルゼンチンの直接対決を観戦する希望はまだ捨てないでください。ファンはStubHubなどの二次市場で、直前チケットを購入する選択肢が残されています。

ファイナルシッシマ2026：スペイン対アルゼンチン戦のチケット：価格は？

ファイナルシッシマのチケット価格は、ルサイル・スタジアム内の座席位置によって異なります。公式カテゴリーは以下の通りです：

カテゴリー1（サイドスタンド下層）： 1200SAR（271ユーロ）

1200SAR（271ユーロ） カテゴリー2（コーナー席及びサイドスタンド上段）： 600SAR（135ユーロ）

600SAR（135ユーロ） カテゴリー3（ゴール裏）：1200SAR（271ユーロ）

最新情報は「Road To Qatar」公式サイトで随時確認し、StubHubなどの二次販売サイトでもチケットの在庫状況をチェックしてください。

カタール・フットボール・フェスティバル2026のスケジュールは？

ファイナルリッシマは2026年カタール・フットボール・フェスティバルの目玉イベントです。

3月26日（木）から3月31日（火）まで開催されるフェスティバルでは、開催国カタール、サウジアラビア、エジプト、セルビアが参加する計6試合が行われます。

カタール・フットボール・フェスティバルの全試合日程は以下の通りです：

日付と時間（現地時間） 試合日程 場所 チケット 2026年3月26日 17:00 カタール対セルビア ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム チケット 2026年3月26日 20:00 エジプト対サウジアラビア アフマド・ビン・アリ・スタジアム チケット 2026年3月27日 21:00 ファイナルリッシマ2026：スペイン対アルゼンチン ルサイル・スタジアム チケット 2026年3月30日 17:00 サウジアラビア対セルビア ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム チケット 2026年3月30日 20:00 エジプト対スペイン ルサイル・スタジアム チケット 2026年3月31日 19:00 カタール対アルゼンチン ルサイル・スタジアム チケット

ファイナルイッシマ2026：スペイン対アルゼンチンに期待されること

スペインとアルゼンチンは、すでに膨大なトロフィー棚に新たな栄冠を加え続けており、今やさらなる目標を掲げている。

スペインは昨年UEFAネーションズリーグの王座防衛に失敗したものの、2024年に4大会連続となる欧州選手権優勝を果たし、今大会ファイナルリッシマへの出場権を獲得した。

アルゼンチンは2022年に3度目のワールドカップ優勝を果たして以来、勢いを衰えさせていない。2024年のコパ・アメリカでは史上最多となる16度目の優勝を飾り、この注目の対決への出場権を獲得した。

アルビセレステ（白と空色のチーム）はファイナルシッシマの歴代優勝回数でもトップに立ち、これまで開催された3大会のうち2度勝利している。初優勝は1993年、ディエゴ・マラドーナ率いるチームがデンマークをPK戦で破っての快挙だった。

3度目の開催まで29年の空白期間があったが、アルゼンチンは王座を譲ることを拒んだ。メッシが牽引するチームは2022年、ウェンブリーでイタリアを3-0で圧倒し、風格ある防衛を果たした。

アルゼンチンは2022年にルサイル・スタジアムでワールドカップを掲げて以来、初めてカタールに帰還する。両国とも、今夏の北米での栄光への挑戦に集中する前に、ファイナルッシマ優勝がもたらす追加の勢いを切望している。

スペインとアルゼンチンは過去何度も対戦してきたが、公式戦で最後に対戦したのははるか昔、1966年ワールドカップまで遡る。アルゼンチンはグループステージで2-1の勝利を収め準々決勝進出を果たした一方、スペインは決勝トーナメント進出を逃している。