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ダニー・ホーセン氏はCollege Tour de podcast!で、クインシー・プロメスから自身の人生と刑事事件を扱うドキュメンタリーの制作を持ちかけられたと明かした。プロメスは制作費を全額自ら負担する意向だったという。

「少し前、サッカー選手のクインシー・プロメスに連絡を取った。『そろそろ自分の側から見た話を語る時期ではないか』と聞いたんだ」とホーセン氏はポッドキャストで語り始めた。「プロメスは『今はまだ、今はまだ。別の機会に』と言った。半年後、彼のいとこから私に連絡すると伝えてきた」

その後、ホーセン氏はいとこと面会したという。そこで、元オランダ代表のプロメスが自身の側から見た話を伝えるドキュメンタリーを作りたがっていることが分かった。制作費は全額自分で払うつもりだった。

「それで私は『それは難しい』と言った」とホーセン氏は語る。「そうなれば、独立性を手放すことになるからだ」と司会のトワン・ハイス氏が付け加えた。ハイス氏は続けて、この提案を受けようか少しでも迷ったかと尋ねた。

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「いや、もちろん迷わなかった。批判的な視点でドキュメンタリーを作ろうとする相手から、資金提供を受けることはできないからだ」とホーセン氏は答えた。

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ハイス氏は、プロメスが刑事事件で有罪判決を受けていることも指摘した。「だから絶対にできない。それに、その金はどこから来るのか。麻薬に関わる金かもしれない」とホーセン氏は締めくくった。

プロメスは2023年6月、いとこに重傷を負わせた罪で禁錮1年6カ月の判決を受けた。アブカウデで開かれたパーティーで口論になり、いとこの脚をナイフで刺した。

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2024年2月には、この元代表選手に再び実刑判決が下された。今度はアントワープ港を経由した1350キロ超のコカイン密輸への関与について、裁判所が禁錮6年を言い渡した。

いずれの有罪判決もまだ確定していない。2件の刑事事件の控訴審は、2026年11月30日からアムステルダム控訴裁判所で審理される。