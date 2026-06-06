人は見たいものしか見ない。

特にサッカーを観るとき、自分の信念を裏付ける証拠を探している自分に気づく。選手でも監督でもクラブのプロジェクトでも、ある物語に固執し、それを支持する瞬間だけに目を向けてしまうのは簡単だ。

2025年の終わりに書いた記事では、私生活も仕事も苦難の一年を振り返り、抱いた疑念や学んだ教訓、視点の変化を記した。 今振り返ると、外からはすべてが見えないものの、私は前進できたと思う。

これは単なる振り返りではない。外見上はほとんど変わっていない。いくつかの機会を活かし一歩前進したが、最大の変化は内面にある。

今シーズン驚いたのは、サッカーが私の悩みに何度も答えを与えてくれたことです。チームや監督、選手、プロジェクトが移り変わる過程を見て、忍耐、タイミング、信念、プロセスの大切さを再認識しました。ある場面では私の考えを後押しし、別の場面ではそれを否定しました。

そこで、世間の注目が完全にワールドカップへ移る前に、クラブシーズンを振り返り、サッカーが教えてくれたことを整理してみたい。

「プロセスが実を結ぶとき」

正直、ここ数年苦戦したのは、その「プロセス」を信じることでした。

サッカーだけでなく、人生でも同じだ。

進歩や成長には時間がかかる――頭では理解していても、心では「本当に無駄ではない」という合図を待ち続けていました。

しかし昨シーズン、私はその信念に疑いを抱き始めました。

その一因はサッカーだった。インテルファンとして、私は幸運にもクラブの輝かしい時代を目の当たりにしてきた。6年間でセリエA優勝3回、コッパ・イタリア優勝2回、スーパーコッパ優勝3回、そしてチャンピオンズリーグ決勝進出2回――多くのサポーターが夢見る実績だ。

それでもサッカーは、成功さえもまだ十分ではないと感じさせる。

しかし、インテルの成長は一気呵成ではなかった。スパレッティ監督による再建、コンテ監督による基盤づくりを経て、すべては予定通りに進んでいるように見えた。それでもチャンピオンズリーグで2度準優勝し、特に最近の敗戦は痛手だった。 ルイス・エンリケ率いるパリ・サンジェルマンに圧倒され、私は「忍耐とプロセス」だけで十分なのかと自問した。サッカーはもっと単純で、成功は最も優れたチームではなく、先に到達した者に与えられるのかもしれない。

それ以外でも、昇進や経済的成功など周囲の成果が気になり、「自分は遅れているのでは」と感じていた。

そこにアーセナルのリーグ優勝が重なった。

他クラブの成功が自分の考えに影響するとは奇妙に聞こえるかもしれない。だが熱心なサッカーファンは、応援するチームや物語に自分を見出すことが多い。

長年にわたり、アルテタとアーセナルは批判にさらされてきた。挫折のたびにプロジェクトは失敗だとされ、あと一歩で逃したときは本質的なものが欠けていると言われた。それでも彼らは着実にチームを築き上げた。

私が最も印象に残ったのは、優勝後に『The Athletic』で読んだ次の文章だ。

「アーセナルが再びチャンピオンになるずっと前から、クラブの意思決定者はプレミアリーグの競争サイクルに rare な好機があると見ていた。」

記事によると、アーセナルはライバルの戦力や選手年齢、契約状況、監督任期を分析。2023～2027年にマンチェスター・シティとリヴァプールの支配が弱まる窓を見据えたという。

私にとって、これこそがプロセス思考の本質だ。

未来を確定するのではなく、サイクルを理解し、その時が来たら行動できるよう準備するのだ。

もちろん、アーセナルにも運は必要だった。どの王者にもそれはつきものだ。怪我、コンディション、移籍、数え切れない些細な出来事が結果を左右する。

とはいえ、運だけで長期の準備を説明できるわけではない。

私が感銘を受けたのはトロフィー自体ではなく、「タイミングの重要性」だ。成果が見えるずっと前から成長は進んでいる。誰もがスコアボードに目を奪われている間に、基礎は固まる。

今シーズンは、プロセスを信じるということは、すべてが計画通りに進むと信じることを意味しないのだと改めて気づかせてくれた。それは、意味のあることには、往々にして私たちが望むよりも長い時間がかかるということを受け入れることだ。

サッカーが私に教えてくれたことです。

そして、人生もまた同じ教訓を私に教え始めている。

感情的な側面を取り戻す

ここ数年、私はフットボールとの関係に悩んでいた。

最も多くの試合を観戦し、最も深く分析し、最も多くを学んだ。それなのに、フットボールとの距離はむしろ広がっていた。

すべてを分析する対象として捉えていた。

プレス戦術、ビルドアップのパターン、リトリート・ディフェンス、セットプレー、パスワーク……

知識は深まったが、感情的に楽しむことは減っていた。

インテルがチャンピオンズリーグ決勝で敗れたとき、その感覚はさらに強まった。サッカーは楽しむものではなく、解くべき問題のように感じられていた。

しかし今シーズン、何かが変わった。

プレミアリーグのレベルが最高だったわけではないが、失ったはずの「個人の表現」が戻ってきたように感じた。

サッカーは循環する。

プレッシングが高度になり、戦術が洗練されるにつれ、リスクを冒す余地は減った。組織力、コントロール、効率性が重視されたのだ。それでも、その時代には美しいサッカーが生まれた。コンテ率いるインテルは2020-21シーズンに連鎖するビルドアップでスクデットを獲得し、デ・ゼルビのブライトンはポジショナルプレーとビルドアップを驚異的なレベルに高めた。

私はそれらのチームを研究するのが大好きでした。

しかし今シーズンは、フットボールが戦術だけではないと痛感した。

そこには「アーティスト」の存在も欠かせない。

台本から外れることができる選手たち。

本来存在しないはずの何かを生み出す選手たち。

ラミン・ヤマル、ラヤン・シェルキ、コール・パーマー、ペドリ、ジュード・ベリンガム、ラフィーニャ、ヴィニシウス・ジュニオール、ニコ・パスのプレーを見て、私がサッカーに恋した理由を思い出した。

パスは美しい。

連鎖する動きが美しい。

組織の動きも美しい。

それでも最も記憶に残るのは、ピッチの誰にも想像できないことをやってのける選手だ。

面白いことに、私は長い間、サッカーとのつながりを取り戻そうとしていた。

結局、再び何かを感じさせてくれたのは、選手たちだった。

今のサッカーへの愛は、かつてないほど強い。分析を減らしたわけではない。分析と感動のバランスを学んだのだ。

サッカーは構造と自由が融合したときに最も美しい。

監督が地図を描く。

選手たちが息を吹き込む。

部族主義を減らし、共感を増やす。

数年前、何冊かの本を読んだ後、試合を分析し、自分の見解が当たったことで、サッカーのすべてを理解したつもりになった。

完全には理解できていなかったが、判断に自信を持つには十分だった。

しかし学び続けるほど、自分の無知を痛感する。

今シーズン私が学んだ最大の教訓は「共感」だ。

同情ではない。共感だ。

毎日決断を下す人々にとって、サッカーがどれほど難しいかを理解する力だ。

監督、スポーツディレクター、スカウト、アナリスト、リクルートチーム。本やポッドキャスト、インタビュー、記事で彼らの世界を知れば知るほど、舞台裏の作業の多さと、ファンには見えない変数の多さを痛感する。

ファンはうまくいかないとき、誰かの無能だと決めつけがちです。

だが現実は、たいていもっと複雑だ。

優秀な選手が合わないチームへ加入することもある。

時には有能な監督が合わない選手層を受け継ぐこともある。

タイミングが合わないこともある。

時には怪我で状況が一変することもある。

単に運がなかっただけということもある。

今シーズンを経て、私は「監督を解任すべきだ」と断言することに、以前より躊躇するようになった。

もちろん、うまくいかないのは明白な場合もある。適任でない監督もいるし、受け入れられない構想もある。

サッカー界の早まった判断にはうんざりだ。

ルーベン・アモリンが良い例だ。

マンチェスター・ユナイテッドでの采配は結果が出ないたびに嘲笑され、あらゆる決断が厳しく検証された。

もちろんミスもあった。

だがよく見ると、進歩の兆しもあった。基本指標は向上し、構造問題への対応も始まっていた。セットプレーでも強さを増した。完璧ではなかったが、描かれるほどの大惨事でもなかった。

私が驚いたのは、サッカー界の議論が「忍耐」から「パニック」へ短期間で変わるスピードだ。

長期的なプロジェクトを望むと言いながら、結果がすぐ出ないとなると「プロセス」を支持しなくなる。

だからこそ、アーセナルの優勝は私の心に響いた。

ただし、アルテタの例を「どの監督も解任するな」という論拠にするのは誤りだ。多くのプロジェクトは失敗する。それが現実だ。

それでもアーセナルが示したのは、監督がクラブのビジョンに合い、選手たちがメッセージを信じ、目に見えない進歩があるなら、忍耐が報われることもあるということだ。

キーワードは「時として」だ。

すべての嵐が晴れ間をもたらすわけではない。

同時に、すべての嵐が船を沈めるわけではない。

サッカーの決断は嫉妬ですべきではない。ライバルの成功は、忍耐が最善でも即座の行動を促す。

他チームが勝っても、クラブが慌てる必要はない。

他チームが先に進んでいると、ファンも慌てる。

どのクラブにも歩みがある。

インテルサポーターとして、シーズン序盤に多くのファンがチブの解任を求め、数カ月後には同じファンが近年で最も楽しいシーズンを祝ったのを目にした。

サッカーは、不確実性が必ずしも失敗の証拠ではないと教えてくれる。

それは単にプロセスの一部であることが多い。

年齢を重ねるほど、その見極めの難しさを痛感する。

タイミングを信じる

今シーズンが私に教えてくれたのは、サッカーはめったに直線的に進まないということだ。

プロジェクトは成功前に停滞し、

選手はブレイク前に姿を消す。

監督も再生前に終わりに見える。

チームも、そのサイクルが終わる前には無敵に見える。

ファンやアナリスト、評論家は、次に何が起こるかを分かっていると思い込み、そう言い聞かせる。

要するに、サッカーは依然として予測不能だ。

今シーズンは、私のいくつかの信念を疑問視させ、他の信念を強めました。プロセスが重要だと同時に、タイミングも大切だと痛感しました。組織が重要でも、個人の輝きも欠かせません。批判は簡単ですが、理解するほうがずっと難しいと再認識しました。

何よりも、このシーズンは私がなぜこのスポーツに恋をしたのかを思い出させてくれた。

フットボールが常に最も賢い者を報いるからではない。

最強のチームが必ず勝つからでもない。

プロセスが正当化されるからでもない。

そうではなく、フットボールは常に私たちを驚かせてくれるからだ。

「もう分かった」と思った瞬間、選手や監督、チームが新たな驚きを届けてくれる。

今、注目がワールドカップに向かう中、私が最も楽しみにしているのはそれだ。

自分の正しさを証明することではない。

自分の予想が当たることではない。

ただ、また何かを学ぶこと。

長く観れば観るほど、サッカーの理解とは答えにたどり着くことではないと気づく。

より良い問いを投げかけ、好奇心を持ち続けることこそが本質です。



