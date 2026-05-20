FCフローニンゲンのディック・ルッキエン監督が『Voetbal International』のインタビューで、ディース・ヤンセを高く評価した。ヤンセは今シーズンアヤックスからレンタル移籍し、木曜のプレーオフで古巣と対戦する。

ルッキエンは「ディースは信じられないほど一流の選手だ。私は多くの優秀な選手と働いてきたが、彼も間違いなくその一人。19歳で入団し、初戦のPSV戦ですぐに実力を示した。それだけで実力の証明だ」と語る。

「彼はこの1年で大きく成長し、常に能力を最大限に引き出そうとする。その継続性が重要だ。ディースはほとんど満足せず、常に高みを目指す。」

ルッキエンは「彼はトップ選手になる素質がある。来年は離れるだろう」と語り、彼の将来に期待を寄せている。

来夏は、2029年半ばまで契約が残るアヤックスへ復帰する見込みだ。ベルギーではクラブ・ブルージュが関心を示したとの報道もあったが、『デ・テレグラフ』紙のマイク・フェルウェイが否定した。

木曜のプレーオフは彼にとって複雑な一戦だ。来季アヤックスでプレーし、ヨーロッパの舞台に立つことも望んでいるためだ。それでも彼は「今はフローニンゲンの選手として全力を尽くす」とRTVノルトに語った。

「今はフローニンゲンの選手なので、ここで生計を立てなければなりません」とヤンセは強調する。「来シーズンどこでプレーするかは分かりません。フローニンゲンに残ってヨーロッパの大会に出場する可能性もあります。それについては何も言えません。」