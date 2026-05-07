エマニュエル・ポクは注目度には不満がない。アルメレ・シティの俊足ウイングは次のステップへ進もうとしており、ジャーナリストのクリス・テンペルマン氏が木曜の『VI ZSM』で報じた。FCトゥエンテやゴー・アヘッド・イーグルスが注目しているという。

20歳のポクは、同い年のマーリー・ドースとともに「ケウケン・カンピオン」プレーオフで存在感を示している。

仮にアルメレが「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」へ昇格できなくても、2人にとってオランダのトップレベルへ至る道は他にもある。

テンペルマンは水曜日にポクと会談。「彼は昇格に集中しており、それ以外は考えていないと言ったが、次のステップへ動き始めている。当然だ。彼はエールディヴィジや海外へ進むべき選手で、その準備はできている」と語った。

ポクはアルメレで公式戦47試合に出場し、11ゴール8アシストを記録している。

テンペルマンは「彼にはエールディヴィジへのステップアップを勧める。FCトゥエンテが注目しているのは知っているし、昨日、ゴー・アヘッド・イーグルスもマークしていることに気づいた」と明かす。

エマニュエル・ポクは、昨夏AZからバイエル・レバークーゼンへ移籍したアーネスト（22）の弟だ。