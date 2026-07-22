代表出場記録保持者は「最大の失態」として、史上初めて48カ国が出場するXXL決勝トーナメントにイタリアが欠場したことを挙げた。その上で「ドイツもそれに次ぐ失態だ。彼らはまたしても、我々の選手たちが持つ実力をピッチ上で示せなかった」と語った。

ユリアン・ナーゲルスマン監督率いる代表は、パラグアイ、コートジボワール、エクアドル戦で説得力のあるサッカーを見せられなかった。キュラソーに7－1で勝った試合のみ「優れていた」と言える。 「しかし相手は初戦で『試合に参加したい』と無防備だった。もし2試合目以降のように堅く守られていたら、あの試合でも苦戦していたはずだ。最初から現実を突きつけられた方が、むしろ良かったかもしれない」と記した。

元代表ポドルスキの指摘通り、彼にとって最大の問題は「メンタリティと姿勢」だった。65歳の結論は明確だ。「こんなメンバーで早く帰国するとは、今も理解できない。 むしろ2018年のグループリーグ敗退時や2022年よりも状態は悪かった。プレー内容も過去3大会で最悪だ」

過去から何も学んでいないのか？ マテウスは「腹立たしさ」と「苛立ち」を隠さない。

カタール大会ではフリック監督の下、少なくとも多くの得点機を作り、勝ち点もスペインと並んでいた。 スペインとの1－1の引き分けでは互角に戦い、勝てば敗退を免れた」 そのメンバー11人はほぼ4年後、日曜に世界王者に輝いた。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はモロッコに敗れた後チームを引き継ぎ、短期間で強豪に育てた。 マテウスは「今回の代表には2022年大会のメンバーが9人も残っていた。進歩はゼロだ。ナーゲルスマンはミスをしたが、責任は彼だけではない」と断じた。

マテウスが特に「腹立たしい」と感じるのは、ドイツサッカー連盟（DFB）が過去の失敗から何も学んでいない点だ。「事実、今回のW杯も台無しにした。私が現役だった1994年米国大会で失敗したときとほとんど変わっていない」と彼は記した。 前回王者として臨んだ94年大会では、内部分裂と規律欠如が敗因だった。

Getty Images

マテウスは「容赦ない検証」を求め、後任にはユルゲン・クロップを推す。

だからこそ今、「過去3年半のドイツサッカーで何が間違っていたのかを、容赦なく検証しなければならない」。マテウスは、ナゲルスマンの後任であるユルゲン・クロップがそれを実現すると確信している。 レッドブルとドイツサッカー連盟（DFB）の間に「寛大な合意」が成立し、署名のみが残っていると、59歳のマテウスはワールドカップ決勝の合間に語った。

W杯敗退後、ナーゲルスマンはメディアや専門家の批判を受けた。代表選考に加え、大会前のウンダフとノイアーの件でコミュニケーション不足が指摘された。

ドイツ：2026年、2022年、2018年のワールドカップ成績