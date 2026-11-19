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マウリシオ・ポチェッティーノが正式にカリントン入りし、アンフィールドでマンチェスター・ユナイテッドを率いてリヴァプールと対戦する難しい任務に備えている。しかし、初めてベンチに座る前から、プレミアリーグはアルゼンチン人指揮官に異例の便宜を図った。

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ユナイテッド、金曜日の記者会見を30分遅らせる承認を得る

マンチェスター・ユナイテッドは木曜日の朝に発表し、ポチェッティーノ監督が就任後初の記者会見を金曜日の午後2時に開くと明らかにした。プレミアリーグの試合前記者会見は通常、遅くとも午後1時30分までに始まるため、クラブは新監督の会見を30分遅らせる承認を得たことになる。

アルゼンチン人指揮官はアメリカ男子代表での任務を終え、水曜日にマンチェスターに到着した。 『マンチェスター・イブニング・ニュース』の記者スティーブン・レイルストンによると、ユナイテッドはリーグの担当者に直接働きかけ、ポチェッティーノ監督の「非常に多忙な」1週間を理由に、通常より遅い時間帯での開催承認を得た。

リーグ規則が定める厳格な会見時間

プレミアリーグの規則では、メディア対応の日程を柔軟に変更できる余地はほとんどない。リーグのハンドブック第K節では、週末または月曜日に試合を行うクラブは、木曜日か金曜日の記者会見を遅くとも午後1時30分までに開始しなければならない。

この期限が免除されるのは例外的な事情がある場合のみで、規則集は木曜日夜のUEFAクラブ大会の試合から戻るのが遅くなるケースを、正当な理由として明記している。リーグ幹部は、ポチェッティーノ監督が代表チームでの任務から間を置かずに移ることも、同様の異例の特例に値すると判断した。

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ポチェッティーノ監督、カリントンの練習場へ

ポチェッティーノ監督は水曜日に正式に仕事を始めたものの、同日の練習は指揮しなかった。長年アシスタントを務めるヘスス・ペレスを含む、信頼を置くコーチングスタッフ数人がすでに 一足先にマンチェスターへ移り 、移行期の初動を担っていた。

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ユナイテッドの新監督は木曜日からカリントンでの練習を全面的に指揮し、日曜日の試合を前に、金曜日の最終練習も率いる。また、クラブの公式メディアによる就任インタビューの収録も終えており、木曜日に公開される予定だ。

初陣はアンフィールドでの厳しい一戦

ポチェッティーノ監督には、初陣に向けて自身のやり方を浸透させる時間が限られている。ピッチ上で選手たちを直接指導するのはわずか2日間。その後、日曜日にはアンフィールドのベンチに入り、リヴァプールを相手に厳しい初戦に臨む。