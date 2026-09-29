マンチェスター・シティが9年間にわたりプレミアリーグの財務規則に違反していたことが、火曜日にプレミアリーグの公式サイトで明らかになった。これに先立ち、このイングランドの強豪が財務面の規則違反で実に114件もの違反に問われていることはすでに明らかになっていた。

プレミアリーグは今回、初めて声明を発表した。マンチェスター・シティは、とりわけ商業パートナーとの間で架空契約を結んだと非難されており、その契約では当事者間の取り決めが不正確に記載されていたという。これにより、クラブは書類上でコストを低く見せ、収入を増やすことができた。

マンチェスター・シティは、規則違反によって10億5000万ユーロの費用を監督当局の目から隠すことができていた。また、財務状況は実際よりも良好に見積もられていたため、処分は何年にもわたって見送られていた。

さらにシティは長年にわたり、プレミアリーグとUEFAが認める額を大幅に上回る支出を行っていた。マンチェスター・シティは、4年を要した調査に協力しなかったことについても非難されている。

独立委員会は、今後開かれる審理で裁定を下す見通しだ。無実を主張しているマンチェスター・シティには、今週金曜日までに告発に対して不服を申し立てる時間が与えられている。

マンチェスター・シティは、この独立委員会の判断に「失望し、驚いている」としている。クラブ公式サイトには、「クラブはプレミアリーグの非難を退けており、本件における自らの立場を裏付ける大量の揺るぎない証拠を保有している」と記されている。

クラブ首脳陣は現在、どのような法的措置を取ることができるかを検討している。火曜日にESPNが伝えたところによると、マンチェスター・シティはすでに7月の時点で有罪認定を把握していたという。クラブがこの夏の移籍期間に投じた金額を踏まえると、これはかなり衝撃的な暴露だ。