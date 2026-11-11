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プレミアリーグの独立審査委員会は、リヴァプールが先日のアーセナル戦で敗れた際、重要なPKを誤って与えられなかったことを正式に認めた。ペナルティエリア内でユリエン・ティンバーがアレクサンデル・イサクを引っ張って止めた問題の場面について、今回の判断はアンドニ・イラオラ監督の正当性を裏付けるものとなった。

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プレミアリーグ、PK判定の誤りを認める

プレミアリーグの重要判定事象（KMI）パネルは、リヴァプールが先日のアーセナル戦で0-1の敗戦を喫した際、誤ってPKを与えられなかったと認めた。前半にカイ・ハヴァーツが決めた唯一のゴールで、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルが勝ち点3を手にした。その先制点からわずか数分後、アレクサンデル・イサクがブラッドリー・バルコラのクロスにヘディングで合わせようとした際、ユリエン・ティンバーに引っ張られた。

主審のアンディ・マドリーは抗議を退け、VAR担当のスチュアート・アトウェルも介入しなかった。しかし、KMIパネルは今回、PKが与えられるべきだったと結論づけた。独立した審査では、主審がPKを与えるべきだったとする意見が4対1で上回った。

イラオラ監督のPKを巡る主張が認められる

パネルの5人の委員のうち3人は、明白な誤りがあったとして、VARが介入し、マドリー主審にピッチ脇のモニターで確認させるべきだったとも判断した。この結論は、試合終了後に怒りをあらわにしていたリヴァプールのアンドニ・イラオラ監督の主張を裏付けるものとなった。

敗戦後、イラオラ監督はペナルティーエリア内でイサクのシャツが「明らかにつかまれていた」と述べた。苛立ちを見せた同監督は、今後ファウルを得るためには、選手たちに簡単に倒れるよう指示しなければならないかもしれないとさえ示唆した。

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この判定もあり、アーセナルは2012年以来となるアンフィールドでの勝利を粘り強くつかんだ。一方、リヴァプールにとっては、最終結果に大きく影響した重要な場面となった。

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KMIパネルが判定基準を説明

パネルは公式報告書で、相手をつかむ反則に関する現行の指針を詳しく説明した。プレーに実質的な影響を及ぼす、継続的でサッカーのプレーとは無関係な行為を罰する重要性を強調。また、守備側の選手がボールに挑もうとしているかどうかも審判員が見極めなければならないと指摘した。

パネルは「プレミアリーグでは、継続的でプレーに明らかな実質的影響を及ぼすホールディングを、主審とVARが見極めて罰するよう強く求められている。また、サッカーのピッチ上で許されるべきではない、プレーとは無関係なホールディングへの対応も一段と重視されている」と説明した。

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「審判員は反則かどうかを判断する際、さまざまな要素を考慮する。選手がボールではなく相手選手だけを見ているか、ボールをプレーしたり、ボールに挑んだりしようとしているか、両腕で相手選手をつかんでいるか、その行為が継続的か、相手選手やその衣服に影響を及ぼしているかなどだ」

「今回、パネルはティンバーのイサクに対する行為がホールディングの反則の基準を満たしており、主審の判定でもVARの介入によっても、PKが与えられるべきだったと判断した」

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リヴァプール、クリスタル・パレス戦で立て直す

この敗戦はリヴァプールにとって大きな痛手と思われ、その後チャンピオンズリーグでもフェネルバフチェに2-3でまさかの敗戦を喫した。しかし、イラオラ監督率いるチームは先週末のプレミアリーグでクリスタル・パレスを下し、再び勝利を挙げた。この重要な勝利により、上位を追う集団の中にとどまっている。現在は4位で、首位アーセナルとは勝ち点9差だ。