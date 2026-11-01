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日曜日に行われたアーセナルの敵地リヴァプールでの1-0の勝利では、試合終盤に選手たちが熱くなる中、ノニ・マドゥエケがアレクシス・マック・アリスターに頭突きをしたように見えた。すでにイエローカードを受けていたが、退場は免れた。VARはアンディ・マドリー主審の判定を支持したが、ペナルティーエリア内でユリエン・ティンバーがアレクサンデル・イサクのシャツを引っ張った行為も処罰されず、審判団には批判が向けられた。

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VAR、マドゥエケを退場させなかった判定を説明

マドゥエケが騒動の渦中に立ったのは、アンフィールドでの試合が残り10分となり、マクアリスターがマルティン・ウーデゴールにファウルを犯した後だ。ティンバーがアルゼンチン代表のマクアリスターに詰め寄ると、マドゥエケがマクアリスターに向かって頭を寄せ、リヴァプールのMFはピッチに倒れた。マドリー主審はマクアリスターとティンバーに警告を出した一方、VAR担当のスチュアート・アトウェルは、マドゥエケを退場させないというピッチ上の判定を支持した。

プレミアリーグのマッチセンターはXで、この判定について次のように説明した。「マドゥエケによるマクアリスターへの暴力行為はなかったとする主審の判定は、VARによって確認され、支持された。VARは『すべての場面を確認し、問題なしと判断した。マドゥエケとマクアリスターがにらみ合った際に多少の接触はある。私の見解では、強い接触ではなく、暴力的でも粗暴でもない』とした」

アシュリー・ウィリアムズ、マクアリスターの反応に納得せず

talkSPORTの共同司会者アシュリー・ウィリアムズはマクアリスターの反応に不満を示し、『The Final Word』でこう語った。「いや、納得できない。納得できないよ。頭に少し触れられただけだ。今、私が同じくらいの力であなたの頭に触れたとしても、あんなふうには倒れない。それに、ウーデゴールのところへ行って、倒れたことに文句を言っていたのは彼の方だ。あれは間違いなくファウルだったが、その後は自分がピッチに倒れている。いったい何をしているんだ？」

マドゥエケは55分、ブラッドリー・バルコラへの意図的なファウルですでに警告を受けていたため、ここで警告を受けるだけでも、この日のプレーを終えることになっていた。24歳のマドゥエケはクラブのトップチームで退場処分を受けたことがなく、唯一のレッドカードは2019年、PSVのU-19チームでアルメレ・シティと対戦した際に受けたものだ。

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ハルシー、ティンバーのPK判定をめぐりVARを批判

元プレミアリーグ主審のマーク・ハルシーが最も厳しく批判したのは、前半のPKを求める場面だった。自身のSunSportのコラムで、こう記した。「だが、ティンバーがアレクサンデル・イサクのシャツを明らかに引っ張った場面は、私にとっては明白なPKだ。VARがなぜあれを問題なしとし、アンディ・マドリー主審にオンフィールドレビューを勧めなかったのか、まったく理解できない。ティンバーがシャツを引っ張らなければ、リヴァプールのストライカーであるイサクはボールに届いていた」。さらに「VARがあの場面に介入しなかったことには、ただ驚いた」と付け加えた。

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ハルシーは、クリストス・ツォリスとコーディ・ガクポが絡み合った場面はPKに値しないと考える一方、リヴァプールのトレイ・ニョニはウーデゴールとカイ・ハヴァーツに対する序盤のチャレンジで、それぞれイエローカードを受けてもおかしくなかったと指摘した。試合終了時にはマドリー主審にブーイングが浴びせられ、リヴァプールのサポーターはアーセナルの大げさな振る舞いに惑わされたと非難した。

アーセナルとリヴァプールの次戦は？

この勝利でアーセナルはプレミアリーグ首位でのリードを勝ち点3に広げ、開幕からの9試合で8勝を挙げた。

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両チームは次に水曜日のチャンピオンズリーグへと目を向ける。アーセナルはスラヴィア・プラハ、リヴァプールはフェネルバフチェと、それぞれ敵地で対戦する。