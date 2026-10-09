マンチェスター・シティに向けられた財政疑惑をめぐる問題が、プレミアリーグ監督たちの立場を二分させた。金曜日の本日、次節の対戦を前に行われた記者会見で複数の監督がこの案件の進展についてコメントしたことを受けてのもので、問題の行方と、競争に及ぼし得る影響をめぐる疑問が続いている。

監督たちの発言は、最終判断を待って慎重な姿勢を示す者、手続きの長期化を批判する者、早期の決着を求める者とで分かれた。これは、9シーズンにわたる財政規則違反の疑いに関する115件の嫌疑で同クラブが有罪とされたと伝える報道が出た後のことであり、この問題に関連する法的手続きは依然として続いている。

元ボーンマス監督で現リバプール監督のアンドニ・イラオラは、この問題へのコメントに慎重な姿勢を示し、全体像が見えない状況で判断を下すのは公正ではなく、長い時間を費やして案件を精査してきた専門委員会こそが答えを示すのに最もふさわしい立場にあると強調した。

イラオラは、不確実な状況はいかなる当事者の利益にもならないと述べ、忍耐を持ち、手続きがもたらす結果を待つ必要があると強調した。また、来たるべきマンチェスター・シティとの対戦の難しさから、選手たちの集中は問題を取り巻く騒ぎから離れてピッチ上に向けられることになるだろうと述べた。

一方、チェルシーのシャビ・アロンソ監督は論争から距離を置くことを選び、自らのチームはこの問題について十分な情報を持っておらず、優先すべきはクラブ内でコントロールできる事柄に集中することであり、手続きの進行を尊重すると強調した。

対照的に、エバートンのデイビッド・モイーズ監督は、この案件の長期化に対してより批判的で、2023-2024シーズンに利益・持続可能性規則違反により自クラブが勝ち点8の剥奪処分を受けたことを引き合いに出した。

モイーズは、より短い期間でクラブに処分が科されたにもかかわらず、他の案件が約10年もの間決着せずに続いていることは理解しがたいと述べた。ただし同時に、マンチェスター・シティの戦術面での貢献を称え、そのプレースタイルや歴代の監督・選手たちがプレミアリーグの水準向上に寄与してきたと評価した。

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督もまた、クラブの規模と影響力を踏まえ、この問題を例外的な状況だと表現し、事態がどう決着するのかについてより明確にすることを求めた。

そして、シティがライバルを抑えて獲得したいくつかのタイトルの見直しの可能性をめぐる疑問が持ち上がる中、この案件は時間の経過とともに自分個人にも影響を残したと指摘した。

一方、ノッティンガム・フォレストのオリバー・グラスナー監督は、上訴が審理中であることに触れつつ、最終判断を待つ姿勢を堅持した。彼は、不正が証明された者を処罰し、違反を犯していない者を処罰しないことが正義にかなうと強調するとともに、競争の公正さとプレミアリーグの名声を守るためにも早期の決着を呼びかけた。

これらの発言は、イングランドサッカーで最も物議を醸す案件の一つを終わらせるための圧力が高まっていることを映し出している。一方で、嫌疑と科され得る処分の行方は、法的な進行と、専門機関が下す最終的な決定に委ねられたままとなっている。