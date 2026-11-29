ポッターズ・バー・タウンがレンジャーの加入を発表、直後にデビュー
ポッターズ・バー・タウンは土曜日、レンジャーの加入を発表した。この2年間で5度目の移籍となる。加入発表からわずか数時間後、各クラブを渡り歩いてきたレンジャーは66分から途中出場し、新天地のロイストン・タウン戦2-0の勝利に貢献した。この勝利でポッターズ・バー・タウンはサザンリーグ・セントラル・ディビジョンの4位につけ、首位ディドコット・タウンとは勝ち点5差となっている。
クラブはベテランFWの加入を歓迎
ポッターズ・バー・タウンはベテランFWとの契約を発表したプレスリリースで、喜びをこう表現した。「ストライカーがポッターズ・バー・タウンの一員に！ 非常に才能豊かなストライカーと契約し、ナイル・レンジャーをクラブに迎えます！」
今回の移籍も、ノンリーグの各カテゴリーでクラブを渡り歩くキャリアの一幕だ。1月にイスミアンリーグ・プレミアディビジョンのチャタム・タウンに加入し、2025-26シーズン終了後に退団。夏にAFCホワイトリーフと契約したものの、わずか3カ月後に再び移籍した。今年以前にも、ウェリングボロー・タウン、ケタリング・タウン、ボアハム・ウッド、スポルディング・ユナイテッド、ブラックプール、スウィンドン・タウンでプレーし、サウスエンド・ユナイテッドには2度在籍した。
ニューカッスル時代から波乱のキャリア
ノンリーグの多くのクラブを渡り歩いてきたレンジャーだが、最も知られているのはニューカッスル時代だ。2007年に少年犯罪者向け施設で過ごした後、10代で同クラブに加入した。2009年にはウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとの1-1の試合で、後半アディショナルタイムにショラ・アメオビに代わって出場し、チャンピオンシップデビュー。優勝を果たした2009-10シーズンには28試合に出場し、2得点を挙げた。
2009年から2013年にかけてニューカッスルで62試合に出場し、その間にはバーンズリーとシェフィールド・ウェンズデイへの期限付き移籍も経験した。ニューカッスルでのほかの得点は、2010-11シーズンのリーグカップでチェルシーに4-3で勝利した試合での1点だけだった。結局、プレミアリーグでは1点も挙げられないまま、2013年夏に完全移籍で退団した。後に、きちんと自己管理をしていればマンチェスター・シティのアーリング・ハーランドと同じくらい優れた選手になれたかもしれないと主張したものの、2017年に詐欺罪で有罪判決を受けたことや、複数回の逮捕、EFLの複数クラブでの深刻な「規律上の問題」によって、キャリアは狂わされた。
ベテランFW、ポッターズ・バー・タウンで昇格を目指す
ピッチ外ではポッドキャスト番組とサッカーアカデミーを立ち上げ、現役生活を続けながら活動の幅を広げている。当面は試合勘を取り戻し、今後数カ月でポッターズ・バー・タウンのために得点を重ねることに集中する。昇格争いにしっかりと加わっているチームを、経験豊富なFWは得点で後押しし、優勝争いでディドコット・タウンを上回りたいところだ。