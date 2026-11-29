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元ニューカッスル・ユナイテッドFWナイル・レンジャーが、8部のポッターズ・バー・タウンに加入した。2026年に入って3度目の移籍となる。ニューカッスル時代にプレミアリーグで1点も挙げられなかった35歳は、土曜日に新天地で加入が発表され、その日のうちにデビューを果たした。

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ポッターズ・バー・タウンがレンジャーの加入を発表、直後にデビュー

ポッターズ・バー・タウンは土曜日、レンジャーの加入を発表した。この2年間で5度目の移籍となる。加入発表からわずか数時間後、各クラブを渡り歩いてきたレンジャーは66分から途中出場し、新天地のロイストン・タウン戦2-0の勝利に貢献した。この勝利でポッターズ・バー・タウンはサザンリーグ・セントラル・ディビジョンの4位につけ、首位ディドコット・タウンとは勝ち点5差となっている。

クラブはベテランFWの加入を歓迎

ポッターズ・バー・タウンはベテランFWとの契約を発表したプレスリリースで、喜びをこう表現した。「ストライカーがポッターズ・バー・タウンの一員に！ 非常に才能豊かなストライカーと契約し、ナイル・レンジャーをクラブに迎えます！」

今回の移籍も、ノンリーグの各カテゴリーでクラブを渡り歩くキャリアの一幕だ。1月にイスミアンリーグ・プレミアディビジョンのチャタム・タウンに加入し、2025-26シーズン終了後に退団。夏にAFCホワイトリーフと契約したものの、わずか3カ月後に再び移籍した。今年以前にも、ウェリングボロー・タウン、ケタリング・タウン、ボアハム・ウッド、スポルディング・ユナイテッド、ブラックプール、スウィンドン・タウンでプレーし、サウスエンド・ユナイテッドには2度在籍した。

ニューカッスル時代から波乱のキャリア

ノンリーグの多くのクラブを渡り歩いてきたレンジャーだが、最も知られているのはニューカッスル時代だ。2007年に少年犯罪者向け施設で過ごした後、10代で同クラブに加入した。2009年にはウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンとの1-1の試合で、後半アディショナルタイムにショラ・アメオビに代わって出場し、チャンピオンシップデビュー。優勝を果たした2009-10シーズンには28試合に出場し、2得点を挙げた。

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2009年から2013年にかけてニューカッスルで62試合に出場し、その間にはバーンズリーとシェフィールド・ウェンズデイへの期限付き移籍も経験した。ニューカッスルでのほかの得点は、2010-11シーズンのリーグカップでチェルシーに4-3で勝利した試合での1点だけだった。結局、プレミアリーグでは1点も挙げられないまま、2013年夏に完全移籍で退団した。後に、きちんと自己管理をしていれば マンチェスター・シティのアーリング・ハーランドと同じくらい優れた選手になれたかもしれないと主張した ものの、2017年に詐欺罪で有罪判決を受けたことや、複数回の逮捕、EFLの複数クラブでの深刻な「規律上の問題」によって、キャリアは狂わされた。

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ベテランFW、ポッターズ・バー・タウンで昇格を目指す

ピッチ外ではポッドキャスト番組とサッカーアカデミーを立ち上げ、現役生活を続けながら活動の幅を広げている。当面は試合勘を取り戻し、今後数カ月でポッターズ・バー・タウンのために得点を重ねることに集中する。昇格争いにしっかりと加わっているチームを、経験豊富なFWは得点で後押しし、優勝争いでディドコット・タウンを上回りたいところだ。