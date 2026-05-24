プレミアリーグ最終節、トッテナムが残留、ウェストハムが降格。

トッテナム・ホットスパーはプレミアリーグ最終戦で残留を決めた。ホームでエバートンを1-0で破り、ハーフタイム直前にジョアン・パリニャが挙げたゴールでウェストハム・ユナイテッドを退けた。この結果、ウェストハムは14年ぶりに降格した。

試合前、トッテナムは引き分け以上で残留、ウェストハムはリーズに勝ちつつトッテナムの敗戦が必要だった。

スコア：トッテナム 1-0 エバートン

トッテナムはミッキー・ファン・デ・ヴェンを先発起用し、序盤から優位に立った。コナー・ギャラガーが好機を作り、ケビン・ダンソもCKで脅威を与えた。エバートンはボール回しに苦慮した。

前半半ば、エバートンはガーナーのFKからターコウスキーがヘディングを外し、初めてチャンスを作った。それでもトッテナムは攻勢を続け、43分、CKの混戦からパリーニャが頭で決めて1－0とした。 パルヒニャがコーナーからクロスバーに当てたボールを押し込み、1-0。

後半はトッテナムが試合を支配。エバートンはボールを保持しながらも決定機を作れない。ピックフォードはスペンスのシュートをこぼしたが、危機は免れた。試合終盤、トッテナムの緊張は顕著に。押し込まれながらも、エバートンに決定機は許さなかった。

86分、エバートンはペナルティエリアでチャンスを作った。タイリック・ジョージの横パスをファン・デ・ヴェンがスライディングで阻んだ。終盤はスパーズが守りに徹した。ロスタイム、キンスキーがジョージのシュートを好守で止めた。

ウェストハム・ユナイテッド 3-0 リーズ・ユナイテッド

クリセンシオ・サマーヴィルを先発したウェストハムは、ロンドン・スタジアムで互角の展開が続く中、終盤に攻勢を強めた。

後半はウェストハムが攻勢を強め、サマーヴィルが好機を生かせなかったものの、ウィルソンとカステヤノスがゴールを脅威した。67分、カステヤノスがボウエンのCKを至近距離でヘディングし1-0で先制。

リーズは交代で反撃したがチャンスは少なかった。79分、ブルーノ・フェルナンデスのスルーパスからボウエンがファーへ流し込み2-0。

終盤にはウィルソンの決定機をGKダーロウが阻止したが、アディショナルタイムにウィルソンがミドルシュート。ボールはわずかにコースを変えてポストの内側を叩き、3-0の完封勝利を決定づけた。