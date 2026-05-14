プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフ決勝が延期される可能性がある。

イングランドではここ数日、プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフ準決勝のミドルズブラ戦をめぐり、サウサンプトンによるスパイ行為の疑いが話題となっている。リーグ運営団体（EFL）は木曜日、この影響でプレーオフ決勝が延期される可能性があると発表した。

両チームは先週の土曜日と火曜日に準決勝を戦い、第1戦は0－0、第2戦は2－1でサウサンプトンが勝ち、5月23日（土）に予定されるハル・シティとの決勝進出を決めた。

しかし、その日程は確定していない。ミドルズブラは先週、リーグ運営団体EFLに対し、サウサンプトンのスタッフ1名が同クラブのトレーニング施設で無断撮影を行っていたとして苦情を申し立てた。

EFLの規定では、招待がない限り試合開始72時間前以降の相手練習視察は禁止されている。

EFLは19日までに独立委員会が違反の有無と対応を判断すると発表。判決日と対応は追って告知される。

EFLは「裁定結果により決勝の日程や出場クラブが変更になる可能性がある」とファンに注意を呼びかけている。

サウサンプトンが有罪とされた場合、決勝の出場権はミドルズブラに移る可能性がある。ミドルズブラは判決を待って通常通り練習を続けている。控訴があれば決勝は延期される。