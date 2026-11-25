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オリバー・グラスナー監督が水曜日、ノッティンガム・フォレストに就任した当時のクラブの状況を率直に分析した。オーストリア人指揮官は、当時の基準は自身の目から見て決して高くなかったと語った。

グラスナー監督は、クリスタル・パレスで大きな成功を収めた数年間を経て、昨夏フォレストと契約した。しかし、シティ・グラウンドでの日々は今のところ厳しいものとなっている。トリッキー・ツリーズはプレミアリーグで17位に沈み、最下位パレスとの勝ち点差はわずか2だ。

フォレストは現在、今週金曜日の夜に行われるチェルシーとのホーム戦に向けて準備を進めている。グラスナー監督は「組織の安定には基準が必要だ。加わる者は皆、その基準を守ることになる。率直に言って、基準は十分に高くなかったと思う」と語った。

グラスナー監督は名前を挙げずに「ここに4年もいるのに、英語を話せない選手がいる。イタリアに行けば、どの選手も3カ月後にはイタリア語でインタビューに答える。私がイングランドで監督をしたいなら英語を、イタリアで監督をしたいならイタリア語を話さなければならない」と話した。

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「そうでなければ、オリバー・グラスナー、自分の方言で話したいのならオーストリアの家にいればいい。そこなら誰もが理解してくれるが、ほかではそうはいかない」。ザルツブルク出身の52歳の指揮官はそう語った。

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「プレミアリーグの上位半分で安定して戦えるノッティンガム・フォレストを築きたい。そこまではあと少しだ。どんな手順を踏むべきかは分かっていると確信している」

「我々は今も非常に野心的だが、全員が期待していたより少し時間がかかっているようだ。目標はこのクラブに安定をもたらすことで、そのために今も取り組んでいる」

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「今が移行期だとは分かっていた。そう表現しておこう。我々は今も非常に野心的だが、解決しなければならない問題も多い」

グラスナー監督は月曜日、ロンドンでフォレストのオーナー、エヴァンゲロス・マリナキス氏と話した。「彼は『何が必要か。選手層、スタッフ、環境について、ここで何を改善したいか』と尋ねた」とグラスナー監督は明かす。「彼はノッティンガム・フォレストにとって最善のことを望んでいる。ここにいる全員にとって最善のことを望んでいるんだ」

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BBC によると、グラスナー監督は1月に新たな選手5人を迎えたい考えだ。「選手層、スタッフ、環境を改善しなければならず、それについて話し合っている。素晴らしい会談だったし、往復6時間をかけて行った価値は間違いなくあった」とグラスナー監督は締めくくった。