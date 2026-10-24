プレミアリーグ復帰？ アントニオ・リュディガーの将来計画が明らかに

米国、カナダ、メキシコで開催されたワールドカップ後にドイツ代表でのキャリアを終えた元ドイツ代表選手の契約は、レアル・マドリーで2027年まで残っており、さらに1シーズン延長するオプションが付いている。

それ以降の将来はまだまったく不透明だ。『シュポルト・ビルト』によると、リュディガーは来春、それ以降の計画を検討する意向だという。それまではジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームに全力を注ぐ考えだ。

ポルトガル人指揮官の下で、リュディガーは最近、ベンチスタートと先発出場を繰り返している。それでも本人は動きが鋭く、コンディションも良好だと感じており、家族もスペインの首都での暮らしをとても気に入っている。また、昨夏にリュディガーとの契約延長を働きかけたのもモウリーニョだった。

イタリア、イングランド、それともサウジアラビア。リュディガーの行き先は？

しかし、冬にマドリードでの将来が難しくなりそうだと分かれば、プレミアリーグに加えてサウジ・プロリーグも選択肢となる可能性がある。イングランドでは、特にトッテナム・ホットスパーが33歳のリュディガーに関心を寄せているという。

VfBシュトゥットガルトとASローマを経て、リュディガーは2017年から2022年までチェルシーFCでプレーし、2021年にはトーマス・トゥヘル監督の下でチャンピオンズリーグ優勝も果たした。2人の子どももロンドンで生まれており、リュディガーにとって同地への復帰は十分に魅力的な選択肢となり得る。