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リヴァプールは2024-25シーズンにプレミアリーグを制したが、その偉業を再現するには何が足りないのか。元リヴァプールのポール・インスはGOALに対し、アンフィールドには少なくとも3人の補強が必要だと語った。主力スター選手の契約満了が近づいているため、さらに多くの補強が必要になる可能性もある。

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フリーでの退団が迫る選手も

キャプテンを務めるオランダ人DFフィルジル・ファン・ダイクは、契約が満了する2027年夏に フリーでマージーサイドを去ることになる 。長年チームに在籍するブラジル人 GKアリソンも同じ道をたどる可能性がある 。

主力選手との契約延長交渉を始め、まとめる時間はまだある。リヴァプールとしては、一度の移籍市場で後方から前線まで補強を迫られる事態は避けたいところだ。

リヴァプールは移籍市場で巨額を投じてきた

前回のトップリーグ優勝直後にも、クラブは巨額を投じた。アレクサンデル・イサク、フロリアン・ヴィルツ、ウーゴ・エキティケらを獲得して 記録を塗り替え 、 ジェレミー・フリンポンも迎え入れた 。しかし、アンフィールドで再び国内の覇権を築くことはできず、最終的にアルネ・スロット監督は職を失った。

現在はアンドニ・イラオラ監督が指揮を執り、補強資金も与えられている。チャンピオンズリーグ優勝経験を持つ元パリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラには1億2300万ポンド（1億6200万ドル）を投じた。だが、バルコラは まだ継続的に本来の力を発揮できていない 。

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それでも、リヴァプールの攻撃陣は十分な戦力がそろっているように見える。大幅な刷新が必要になりそうなのは守備陣だ。バルセロナから期限付き移籍中の ロナルド・アラウホが現在、本来のポジションではない右サイドバックを務めている うえ、ファン・ダイクも退団までの時間を過ごしている。

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リヴァプールが優勝争いに加わるには？

元リヴァプールMFのインスも守備陣の補強が必要だと認める。インスはfreebets.comとの提携のもとで取材に応じ、再び優勝候補となるには何人の新戦力が必要かと問われ、GOALにこう語った。「今のファン・ダイクは35歳だが、まだ力がある。まだプレーできる。非常に優れた選手だ。ファン・ダイクは素晴らしい選手だよ。ただ、年齢を重ねると厳しくなる。今年は相手に振り切られて、追いつけない場面もあった。それでも世界クラスのDFであることに変わりはない」

「［ジェレミー・］ジャケが加わり、本当に素晴らしいプレーをしていると思う。ただ、右サイドバックではアラウホがプレーしている。バルセロナではセンターバックだった選手だ。左サイドバックの［ミロシュ・］ケルケズは、私にはまだ十分なプレーを見せていない」

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「中盤には若手の［トレイ・］ニョニがいる。彼は最高の選手になると思う。バルコラもまだかみ合う必要がある。ヴィルツ、バルコラ、イサクの力を引き出せれば、リヴァプールにはすごい前線の3人がそろう。リオ・［ングモハ］も加わってくる」

「ただ、センターバックがもう1人必要だ。両サイドバックも間違いなく補強しなければならない。［アンディ・］ロバートソンをトッテナムに移籍させたのは、少し間違いだったかもしれない。そしてトレント・［アレクサンダー＝アーノルド］はレアル・マドリーへ行った。彼自身が退団を望んでいた」

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「両サイドバックの補強が必要なのは間違いない。アリソンはまだあと2年ほどプレーできると思う。ガクポも含めて前線の3人がかみ合えば、いいチームになるはずだ」

「優勝の大本命はもちろんアーセナルだが、素晴らしいプレーをしているわけではない。先はまだ非常に長く、いろいろなことが起こり得る。リヴァプールがかみ合えば、特にアンフィールドでは、まだ優勝争いから除外できない」

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次戦はホームでマンチェスター・ユナイテッド戦

リヴァプールはここまで10試合で勝ち点18を獲得し、現在プレミアリーグ4位につけている。連覇を狙う首位アーセナルとはすでに勝ち点9差だが、優勝争いから完全に脱落したわけではない。

次の試合では、チームを勢いづける結果を得られるかもしれない。11月の代表戦期間明けとなる日曜日、長年のライバルであるマンチェスター・ユナイテッドと、 新監督のマウリシオ・ポチェッティーノ をアンフィールドに迎える。