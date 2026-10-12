マンチェスター・シティは、「アンフィールド」でリバプールを相手に収めた3-0の大勝の喜びを長く味わうことはできなかった。クラブに向けられた財務規則違反の問題が勝利の反響をかき消し、最終的な裁定が下される前の段階で、同クラブの成績の価値をめぐってイングランドのメディアからの批判が高まっているためだ。

フランス紙「レキップ」は、ペップ・グアルディオラ監督率いるチームの勝利に対するイングランド・メディアの扱いが変化していることに焦点を当て、グアルディオラとユルゲン・クロップによる大一番が繰り広げられていた時代であれば、リバプール戦の勝利はスポーツ面の見出しのトップを飾っていたはずだが、今では財務面での告発がピッチ上の成果に影を落としていると指摘した。

この問題は、2009年から2018年までの期間に関わるプレミアリーグ規則への違反114件の疑いに端を発している。マンチェスター・シティはこれらの告発を否定しているが、最終的な決定を待つ状況が続く中、クラブの将来とその成績をめぐる論争が巻き起こっている。

「ガーディアン」紙は、フットボールが二の次になってしまったとし、処分の可能性がある状況下でマンチェスター・シティの勝利に実際どれほどの価値があるのか、裁定が下された際に現在の成績が意味を持ち続けるのかと疑問を投げかけ、この問題を取り巻く不透明さがチームの成し遂げるすべてにつきまとっていると評した。

一方、「インデペンデント」紙は現状を「耐え難い」と表現し、問題の影響について語ることと、法的手続きの結果によって最終的な価値が左右されかねない試合を観戦する際に覚える虚無感とは別物だと指摘した。

また「テレグラフ」紙はこの光景を「茶番」と評し、問題を取り巻く異例の空気の中でクラブの歓喜を無視するのは難しいと言及した。

論争はスポーツ番組にも広がり、「BBCラジオ」はプレミアリーグが「茶番」に変わってしまったのかという問いについて議論の時間を設けた。さらに、マンチェスター・ユナイテッドの元スターで「スカイ・スポーツ」の解説者であるギャリー・ネビルは、より厳しい立場を取った。

ネビルはマンチェスター・シティのリバプール戦勝利後、この問題の裁定が下されるまでの今後数か月間、同チームの試合の解説を免除されるなら喜ばしいことだと述べた。

論争が高まる中でも、マンチェスター・シティはプレミアリーグ首位争いを続けており、アーセナルに3ポイント差をつけて先行している。そして水曜日にはUEFAチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと対戦する。ピッチ外で増大する重圧から離れ、好調な成績を継続することを願う新たな試金石となる。