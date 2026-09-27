プレミアリーグの頂点から未知の世界へ：ラヒーム・スターリングに何が起きたのか？

数年前、ラヒーム・スターリングはイングランドサッカーを代表するスター選手の一人であり、プレミアリーグの強豪争いにおいて存在感を放つ名前だった。しかし現在、彼はまったく異なる現実に直面している。マンチェスター・シティを去って以降、キャリアが顕著に下降線をたどり、31歳にしてクラブなしの身となっているのだ。アーセナルへの加入時に「私の最高のプレーを見せる」と語っていたにもかかわらず、である。

だが、このイングランド人ウインガーのキャリアは、それ以降まったく異なる方向へと進んでいった。チェルシー、アーセナル、フェイエノールトでの出場機会が減少し、31歳でクラブなしとなると同時に、イングランドで法的な問題を抱えることになった。

スターリングは今年5月、ハンプシャーの高速道路M3で自身の車による事故を起こした後、危険運転、薬物の影響下での運転、亜酸化窒素の所持、検体提供の拒否の疑いで逮捕され、その後、運転を禁止される条件付きで保釈された。

この一件は、2019年に市場価値が約1億6000万ユーロに達したこの選手にとって、困難な時期における最新の一章となった。

リバプールとマンチェスター・シティで活躍した後、2022年夏にチェルシーへ移籍したが、その後は指揮官の構想に入り込み、やがてエンツォ・マレスカのプランから外れ、アーセナルへのレンタルで1シーズンを過ごすこととなった。

スターリングはロンドン北部で自らの地位を取り戻す道を見出すことができなかった。アーセナルでは28試合に出場し、うち13試合で先発したが、1ゴール、5アシストにとどまり、チェルシーへ復帰した。

そして2026年1月、チェルシーとスターリングは合意のもとで契約を解除し、その後2月にフリー移籍でフェイエノールトへ加入。約14年間続いたプレミアリーグでのキャリアに終止符を打った。

しかし、オランダでの挑戦は長くは続かなかった。スターリングは短期間でフェイエノールトを去り、再びフリーの選手となったのである。

この選手は2024年9月以降ゴールを挙げておらず、フェイエノールトでの出場も退団前の短い期間にとどまった。

スターリングの現在の姿と、マンチェスター・シティで築き上げたキャリアとの差は依然として大きい。リバプールとシティでプレミアリーグ通算320試合に出場し、165ゴールに直接関与した後、数々のタイトルを飾った年月を経てチェルシーへ移籍したのだった。

現在、スターリングはピッチから離れ、キャリアの新たな局面に直面している。イングランドサッカーを代表するスター選手の一人から、新たなクラブを探す選手へと転じたのだ。一方で、イングランドでの直近の一件に関連する法的手続きは続いている。