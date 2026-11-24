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PSGは主力2人を今季終了まで欠く見込みだ。パリのクラブにとって、冬の移籍市場は一段と重要になりそうだ。

土曜夕方、パリ・サンジェルマンがニースに3-2で勝利した試合。デジレ・ドゥエは少し前まで、アウェーのPSGに一時2-1のリードをもたらすゴールを決め、喜びを爆発させていた。だが、運命を変える39分、その喜びは吹き飛んだ。

不運な場面で ドゥエは相手選手との接触がないまま膝をひねり、痛みのあまり叫んだ 。チームメートは慌ててメディカルスタッフを呼び寄せた。重傷であることはすぐに誰の目にも明らかだった。そして翌日、21歳のドゥエとPSGに厳しい診断が下された。10月に フヴィチャ・クヴァラツヘリアが同じ負傷に見舞われてから 、ほぼちょうど1カ月。 ドゥエも十字靱帯を断裂した のだ。

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「気を強く持ってくれ、兄弟」。クヴァラツヘリアは、自身とドゥエを同じ苦境に置く厳しい診断が伝えられた直後、インスタグラムのストーリーズでそう呼びかけた。「僕たちはこれを乗り越える。またすぐに一緒にピッチに立ち、笑い合って、何よりも好きなことをしよう。みんなが君のそばにいる」

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PSG、2季連続のCL制覇を支えた主力2人を数カ月欠く

成功を収めた過去2シーズン、そして2季連続のチャンピオンズリーグ制覇を支えた主力2人を、PSGは今季の残り期間、欠く見込みだ。クヴァラツヘリアについてのみ、5月末の最終盤に復帰できるかもしれないという希望が残っている。

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いずれにせよ、問いは避けられない。ルイス・エンリケ監督にとって欠かせない2人、フランス王者の攻撃力を象徴する選手たちが数カ月にわたり不在となる中、PSGはどう対応するのか。潤沢な資金を持つことで知られるパリのクラブは、迫る冬の移籍市場で攻撃陣をさらに補強するのだろうか。

まずはPSG内部の選択肢を見てみよう。恐れられた前線の3人のうち、プレー可能なのはウスマン・デンベレだけだ。ただし、2025年のバロンドール受賞者は負傷に悩まされることが多い。最近も太ももに違和感を抱え、今季ここまで先発出場はわずか5試合にとどまっている。

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クヴァラツヘリアとドゥエを失った今、デンベレが身体の問題を克服することはPSGにとって一段と重要だ。また、外から見れば、残る攻撃陣が増した責任にどう応えるかも非常に興味深い。

PSGに残る内部の選択肢は？

昨夏のチーム再編で顔ぶれは大きく変わったものの、質の高い選択肢はなお残っている。 ブラッドリー・バルコラをリヴァプールへ移籍させたこと は、今となってはパリのクラブにとって極めて痛い。フランス代表のバルコラが残っていれば、本人がパリ残留の条件として望んでいたように、今は確実にレギュラーだったはずだ。しかし、ビッグマッチではデンベレ、ドゥエ、クヴァラツヘリアの後塵を拝することが多く、リヴァプールで新たな挑戦を求めた。

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昨夏にはさらに、ゴンサロ・ラモスがミランへ、下部組織出身のイブラヒム・エムバイェがアストン・ヴィラへ、イ・ガンインがアトレティコ・マドリーへ移籍した。PSGは攻撃陣の放出で合計約2億9000万ユーロを得たが、再投資したのはその半分弱。支出の大半はバルコラらの後任に充てられた。

サイドには、将来性豊かな若手2人が加わった。ミカ・ゴッツ（21歳）はアヤックスから移籍金4500万ユーロで、マグネス・アクリウシュ（24歳）はモナコから移籍金5000万ユーロで獲得。両者ともすでに存在感を示しているが、より確かな結果を残しているのはアクリウシュだ。

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フランス代表のアクリウシュは、PSGのスターぞろいのチームにも比較的スムーズに適応しているようだ。すでに何度か印象的な活躍を見せており、とりわけチャンピオンズリーグで光る。例えば10月のマンチェスター・シティ戦で4-2の勝利に貢献した鮮やかなゴールや、11月初めにビジャレアルを6-0で下した試合での2アシストがある。

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アクリウシュは、少なくとも時折はクヴァラツヘリアとドゥエの穴を埋められることを示し始めている。一方、アヤックスではたびたび観客を沸かせたゴッツは、エールディヴィジから、現時点で世界最高かもしれないチームへのステップアップをまだ十分には果たせていない。ベルギー代表のゴッツはPSGでのプレーになお戸惑いが見られる。また、バルセロナから移籍金4850万ユーロで加入したワールドカップ優勝経験者フェラン・トーレスも、新天地で継続的に結果を出せていない。

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一方、複数の若手は出場時間とアピールの機会が増えることを期待できる。筆頭は、直近の公式戦5試合で4ゴール2アシストを記録して注目を集めたセニー・マユル（20歳）だ。下部組織出身のカンタン・ンジャントゥ（19歳）、今年初めにバルセロナからパリへ移籍した18歳のドロ・フェルナンデスも出番をうかがう。

PSGは「第2のクヴァラツヘリア」を狙う？

それでも、これほどの負傷者に見舞われた異例の状況で、エンリケ監督が1月に攻撃陣のさらなる補強を望むことは十分考えられる。PSGには、約2年前の冬の補強で大きな成功を収めた経験がある。2025年1月、ナポリから移籍金8000万ユーロでクヴァラツヘリアを獲得。その後の数カ月で、ジョージア代表のクヴァラツヘリアは、クラブ史上初となる待望のチャンピオンズリーグ制覇を実現する重要なピースとなった。

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目標とする3季連続の優勝に向けて、クヴァラツヘリアが力を貸すことはおそらくできない。代わりに、シーズン途中に加入する別の傑出した選手がその役割を担うのだろうか。ジュニオール・クルーピなら、少なくともクヴァラツヘリアと同程度の移籍金が必要になりそうだ。

PSGにとって悪夢のような1カ月を経て、冬の獲得候補として最も盛んに名前が挙がるのは、ボーンマスのフランス人選手クルーピかもしれない。優れたドリブルと際立つボールタッチを持ち、得点力が高く、非常に速い。起用法にも幅があり、ボーンマスでは主にセンターフォワードを務めるが、左ウイングでも問題なくプレーできる。

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フランス代表でも最近は左サイドでプレーした。11月中旬、ジネディーヌ・ジダンの下でイタリアに1-3で敗れた試合で代表デビュー。3日後のトルコ戦では、2-1で勝利した試合の左サイドで交代出場から30分弱を与えられ、そのチャンスを生かして代表初ゴールを決めた。

マルコ・ローゼはクルーピ流出を心配すべきか？

ロリアンで育ち、2025年にボーンマスへ移籍した20歳のクルーピには、強い関心が寄せられている。プレミアリーグの複数の強豪に加え、PSGとバルセロナも獲得を争っているという。先日、『The Athletic』が報じたところによれば、代表入りしたばかりのクルーピはイングランドを離れる方向に傾いており、最大の憧れはバルセロナだという。

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ただ、財政難にあるバルセロナが、ボーンマスとの契約を2030年まで残すクルーピの移籍金を支払えるかは疑問だ。PSGには獲得争いに割って入る余地がある。今冬に動くなら、なおさらだ。

だが、あるドイツ人名将にとって、それはまったく望ましくない。 ボーンマスを率い、直近の公式戦で9連勝を飾り、プレミアリーグ5位につけているマルコ・ローゼ は、クルーピをさらにチームに組み込んでいきたいはずだ。高い才能を持つクルーピは足の負傷で今季最初の2カ月を欠場し、10月末から段階的に復帰している。

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すでに好調なローゼのチームに、クルーピは新たな可能性をもたらし得る。それだけに、主力2人を失ったPSGが本格的に獲得に乗り出せば、ボーンマスにとっては痛手となる。

ボーンマスにとって幸いなのは、PSGがほかにも著名な攻撃的選手を候補に挙げており、ブンデスリーガにも注目しているらしいことだ。スペイン紙『as』は、十字靱帯断裂による主力2人の離脱を受けたPSGの有力候補の一人に、RBライプツィヒのアントニオ・ヌサを挙げている。クルーピと21歳のノルウェー人ヌサのほかにも、パリのクラブの獲得候補リストには多くの選手が名を連ねるようだ。『as』によれば、その中にはジャンルカ・プレスティアンニ（ベンフィカ）、エステヴァン（チェルシー）、ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）、フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー）、イブラヒム・マザ（レヴァークーゼン）、さらにはバイエルンのルイス・ディアスも含まれる。