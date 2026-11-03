英紙Mirrorによると、ドイツ最多優勝クラブのバイエルン・ミュンヘンがAFCボーンマスのジュニオール・クルピに関心を寄せている。まだ20歳ながら、プレミアリーグではすでに万能型の選手として名を上げている。

クルピはセンターフォワード、左右のウイングに加え、トップ下でもプレーできる。獲得できれば、バイエルンは複数の課題を一度に解決できることになる。

クルピはルイス・ディアスが夏に自ら望んでいた控え役を務められるだけでなく、当面は長期離脱中のイスマエル・サイバリ（3～4カ月）とセルジュ・ニャブリ（2カ月）の穴も埋められる。さらに、ジャマル・ムシアラは2025年夏のクラブ・ワールドカップで負った深刻な負傷以降、たびたび欠場している。全員が復帰すれば、クルピはヴィンセント・コンパニ監督にとってハリー・ケインの代役にもなる。

マックス・エーベル、冬の補強を否定も可能性は残す

スポーツ担当役員のマックス・エーベルは月曜日、チャンピオンズリーグのアトレティコ戦に向けてマドリードへ出発する前、厳しい選手事情にもかかわらず冬の補強は計画していないと改めて強調した。「現時点ではない。我々には今の選手たちがいるし、その陣容に非常に満足している」と語った。ただし、53歳のエーベルはわずかな可能性も残した。「状況を詳しく見極める必要がある。市場を注視し、検討もしているが、現時点で慌てて動く考えはない」と強調した。

Sky によると、バイエルンは遅くとも夏には攻撃陣の補強を探す考えで、すでに移籍市場で感触を探っているという。予想どおり、左ウイングの選手に注目している。

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クルピ獲得には複数の障壁

その多才さから、クルピが夏に有力な補強候補となる可能性は十分にある。ただし、Mirrorによると、バイエルンは激しい争奪戦を覚悟しなければならない。アーセナルとパリ・サンジェルマンも、獲得に向けた動きを検討しているという。ボーンマスが求める移籍金も障壁となり得る。

夏にクルピのトッテナム移籍が取り沙汰された際には、1億2000万ユーロが目安として挙げられた。ドイツ最多優勝クラブがこの額を支払うことは、もちろんないだろう。昨季のリーグ戦33試合で13得点を挙げた若きフランス人選手は、ボーンマスとの契約を2030年まで残している。

一方、クルピは今季、ほとんど実力を示せていない。長引く足の負傷により、出場は短時間の2試合にとどまる。週末のリーズ・ユナイテッド戦では、2-0の勝利にアシストで貢献した。