プレミアリーグの放送・配信まとめ：テレビやライブストリームで試合を見られるのはどこ？

プレミアリーグは、ちょっと見ただけで夢中になる大会です。放映権は厳格に管理されていますが、どの局が何を放送するのか、コンファレンス中継やストリーミング配信をどう見ればいいのか、一目でわかる概要を知っておくと便利です。ここではSPOXが重要な情報源をまとめています。

プレミアリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビもライブストリームも、どこで見られる？

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テレビとライブストリームでプレミアリーグを観戦できる主要プロバイダーはSkyとWOWです。

ブンデスリーガと異なり、ドイツでのプレミアリーグはすべてSkyが放映。Skyは全試合をライブで配信し、単発試合またはコンファレンス形式で視聴可能。テレビが見られない場合は、Sky Go（契約必要）やWOWでストリーミング視聴できる。

今すぐ登録：プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから視聴できます。

2025/26シーズンからSkyはカラバオ・カップも放送。プレミアリーグとリーグカップの両方を観たい方に最適です。これにより、より快適に観戦できます。

プレミアリーグの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認を。

当サイトでも厳選した試合をライブ更新。ティッカーはこちら。

試合日は「単一試合」か「マルチチャンネル」かを選択。

キックオフの時間により、単独中継かマルチ中継の2つから選べます。お気に入りのチームをじっくり観戦するか、複数の試合を同時に楽しむか、好みで切り替えられます。特に土曜日や水曜日の同時開催日にはマルチ中継が便利です。試合展開が急変しても、すぐにその試合に切り替えることができます。

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プレミアリーグ：大会概要