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EPLGetty
Alice Kopp

翻訳者：

プレミアリーグの放送・配信情報：テレビとライブストリームで試合を見られるのはどこ？

プレミアリーグ

ドイツでのプレミアリーグ放送について疑問がありますか？テレビとライブストリームの情報源をご紹介します。

プレミアリーグは、ちょっと見ただけで夢中になる大会です。放映権は複雑ですが、全体像を知っておくと便利です。どの局がどの試合を放送するのか、コンファレンス中継やストリーミング配信をどう見ればいいのか、SPOXがまとめて紹介します。

プレミアリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビもライブストリームも、どこで見られる？

ウェストハム 対 ウォルヴァーハンプトン
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アーセナル 対 ボーンマス
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バーンリー 対 ブライトン
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ブレントフォード 対 エヴァートン
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リヴァプール 対 フラム
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クリスタル・パレス 対 ニューカッスル
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ノッティンガム・フォレスト 対 アストン・ヴィラ
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サンダーランド 対 トッテナム
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チェルシー 対 マンチェスター・シティ
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マンチェスター・ユナイテッド 対 リーズ
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ブレントフォード 対 フラム
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ニューカッスル 対 ボーンマス
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リーズ 対 ウォルヴァーハンプトン
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トッテナム 対 ブライトン
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チェルシー 対 マンチェスター・ユナイテッド
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ノッティンガム・フォレスト 対 バーンリー
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エヴァートン 対 リヴァプール
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アストン・ヴィラ 対 サンダーランド
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マンチェスター・シティ 対 アーセナル
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クリスタル・パレス 対 ウェストハム
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A Premier League trophy logo is seen on a matchball ahead of the English Premier League football Getty Images

テレビとライブストリームでプレミアリーグを観戦できる主要プロバイダーはSkyとWOWです。

ブンデスリーガと異なり、ドイツでのプレミアリーグはすべてSkyが放映。Skyは全試合をライブで配信し、単発試合またはコンファレンス形式で視聴できます。テレビが見られない場合は、Sky Go（契約必要）やWOWでストリーミング視聴可能です。

logo 今すぐ登録：プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから視聴可能。

2025/26シーズンからSkyはカラバオ・カップも放送。プレミアリーグとリーグカップの両方を観たい方に最適です。これにより、より快適に観戦できます。

プレミアリーグの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認を。

当サイトでも厳選した試合をライブ更新。ティッカーはこちら。 

試合日は「単一試合」か「マルチチャンネル」かを選択。

キックオフの時間により、単独中継かマルチ中継の2つから選べます。お気に入りのチームがプレーする時は単独中継で集中観戦、そうでない時は複数の試合を同時に楽しめるマルチ中継が便利です。特に土曜日や水曜日の同時開催日にはマルチ中継が最も効率的です。試合展開が急変しても、いつでもその試合に切り替えられます。

A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images

プレミアリーグ：大会概要

大会プレミアリーグ（イングランド）
チーム20
シーズン方式38節（ホーム＆アウェイ）
ドイツでの放送Sky（テレビ）/ Sky Go・WOW（ライブストリーム）
主なキックオフ時間金曜21:00、土曜13:30／16:00／18:30、日曜15:00／17:30、平日20:30／21:00
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