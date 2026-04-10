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EPLGetty
Alice Kopp

翻訳者：

プレミアリーグの放送・配信情報：テレビやライブストリームで試合を見られるのはどこ？

プレミアリーグ

ドイツでのプレミアリーグ放送について疑問がありますか？テレビとライブストリームの情報源をお伝えします。

プレミアリーグは、ちょっと見ただけで夢中になる大会です。放映権は複雑なので、全体像を把握しておくと便利です。どの局がどの試合を放送するのか、コンファレンス中継を見られるのはどこなのか、確実にストリーミング配信にアクセスするにはどうすればいいのか、といった点です。ここでは、SPOXが皆さんのために重要な情報源をまとめました。

プレミアリーグの放送・配信情報はここでチェック：テレビもライブストリームも、どこで見られる？

アーセナル 対 ボーンマス
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バーンリー 対 ブライトン
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ブレントフォード 対 エヴァートン
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リヴァプール 対 フラム
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クリスタル・パレス 対 ニューカッスル
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ノッティンガム・フォレスト 対 アストン・ヴィラ
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サンダーランド 対 トッテナム
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チェルシー 対 マンチェスター・シティ
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マンチェスター・ユナイテッド 対 リーズ
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ブレントフォード 対 フラム
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ニューカッスル 対 ボーンマス
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リーズ 対 ウォルヴァーハンプトン
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トッテナム 対 ブライトン
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チェルシー 対 マンチェスター・ユナイテッド
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ノッティンガム・フォレスト 対 バーンリー
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エヴァートン 対 リヴァプール
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アストン・ヴィラ 対 サンダーランド
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マンチェスター・シティ 対 アーセナル
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クリスタル・パレス 対 ウェストハム
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A Premier League trophy logo is seen on a matchball ahead of the English Premier League football Getty Images

テレビとライブストリームでプレミアリーグを観戦できる主要プロバイダーはSkyとWOWです。

ブンデスリーガと異なり、ドイツでのプレミアリーグはすべてSkyが放映。Skyは全試合をライブで配信し、単発試合またはコンファレンス形式で視聴できます。テレビが見られない場合は、Sky Go（契約必要）やWOWでストリーミング視聴可能です。

logo 今すぐ登録：プレミアリーグやDFBポカールなどを月額24.99ユーロから視聴できます。

2025/26シーズンからSkyはカラバオ・カップも放送。プレミアリーグとリーグカップの両方を観たい方に最適です。これにより、より快適に観戦できます。

プレミアリーグの放送情報はSPOXのライブティッカーで確認を。

当サイトでも厳選した試合をライブ更新。ティッカーはこちら。 

マルチチャンネルか単一試合か：典型的なプレミアリーグの試合日の流れ

キックオフの時間により、単独中継かマルチ中継の2つから選べます。お気に入りのチームをじっくり観戦するか、複数の試合を同時に楽しむか、好みで切り替えられます。特に土曜日や水曜日の同時開催日にはマルチ中継が便利です。試合展開が急変しても、すぐにその試合に切り替えることができます。

A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images

プレミアリーグ：大会概要

大会プレミアリーグ（イングランド）
チーム20
シーズン形式38節（ホーム＆アウェイ）
ドイツでの放送Sky（テレビ）/ Sky Go・WOW（ライブストリーム）
主なキックオフ時間金曜21:00、土曜13:30／16:00／18:30、日曜15:00／17:30、平日20:30／21:00
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